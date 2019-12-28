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2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市立天文館預告明年天象，其中罕見天象「日環食」將在明年6月21日夏至發生，如果錯過要等到200年後的2215年才能在台灣大範圍看見。同樣難得一見的「木星近合」，可以在高倍率的望遠鏡中看見土星環與木星衛星同框。

2020年最重要天象首推6月21日夏至發生的日環食，環食帶通過雲林、嘉義、台南、高雄、南投、花蓮、台東、澎湖與金門等部分地區，其他地區亦可見到接近全食程度的日偏食。天文館將舉辦一系列活動來推廣相關天文知識，並預測台灣下次大範圍可見日環食將在兩百年後的2215年。

明年除了日環食外，12月21日的「木星近合土星」更是自1623年7月16日，也就是伽利略時代迄今，木星與土星在視線上最接近的一次，可以在高倍率的望遠鏡中同框看見土星環與木星衛星，而2080年3月15日前將不再有機會見到這樣的奇景。

2020年全國各地還可看見三次「半影月食」，流星雨觀賞條件也極佳，1月4日極大的象限儀座流星雨、8月12日的英仙座流星雨與12月14日的雙子座流星雨，每小時預估數量都達百顆以上，

天文館精算明年天象資料，彙集於「2020天文年鑑」，並製作簡明易查的「2020年重要天象表」，提供國人免費下載參考。「天象導航通」則是天文館新推出的線上即時天象服務，不僅可提供指定地點的即時天象資訊，還可取得未來30年的天象資料，歡迎民眾多加使用。網址 https://www.tam.gov.taipei/

台北市立天文館預告明年天象，其中罕見天象「日環食」將在明年6月21日夏至發生，如...
台北市立天文館預告明年天象，其中罕見天象「日環食」將在明年6月21日夏至發生，如果錯過要等到200年後的2215年才能在台灣大範圍看見。圖／台北市立天文館提供
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