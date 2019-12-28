古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

封園施工多時的新竹動物園，終於於12月28日正式重新開放，成為全台第一座「沒有籠子的動物園」，也成為新竹最新的旅遊亮點。除了動物園本身之外，在2公里的範圍內，還有花市、鐵道藝術村、都城隍廟等大小觀光景點；尤其在新竹公園，更有配合動物園開園所設置「城市躲貓貓活動」，規劃有10組藝術家作品供民眾欣賞，白天晚上呈現出不同面貌，讓旅客可安排豐富的一日之旅。

【新竹公園－城市躲貓貓】（距離新竹動物園約1公里）

新竹公園距離新竹動物園僅1公里，步行即可抵達。至2月16日前，公園內規劃了「城市躲貓貓」展覽，共有國內外10組藝術團隊，創造出打攪、城市填填圈、動物世界等作品，可見到各種可愛的動物藝術作品，夜晚更是化身絢麗的光影作品，帶來不同風采。

【新竹假日花市】（距離新竹動物園約0.8公里）

新竹假日花市不只有販售花卉，更匯聚各種小吃攤販，有得吃又有得買，是許多新竹人從小到大的回憶。

【鐵道藝術村】（距離新竹動物園約1.1公里）

步行可達的鐵道藝術村，除了有遼闊空間可以散步、溜小孩或是喝咖啡外，館內也常有藝文展覽可供參觀。

【竹蓮寺】（距離新竹動物園約1.4公里）

新竹竹蓮寺與都城隍廟、外天后宮並稱新竹3大廟，乃是新竹重要的古蹟與民俗信仰中心。

【新竹都城隍廟】（距離新竹動物園約2.0公里）

新竹3大廟之一，除了本身信仰與古蹟的特色外，週邊豐富的各種小吃，更是吸引觀光人潮的重點。

【竹塹城迎曦門】（距離新竹動物園約1.6公里）

已有約200年歷史的迎曦門，乃是竹塹城僅存的古城門，被列為國定古蹟。周圍除了有親水的環境外，還常舉行文化表演活動。

【新竹州廳】（距離新竹動物園約1.9公里）