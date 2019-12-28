快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」一波波的「趣淘感謝祭」回饋活動，掀起網路熱潮，這次將送出毎晚原價3萬元的超豪華「趣淘套房」；此外，台南趣淘漫旅更宣布將與統聯客運合作，推出「住宿就送統聯來回車票」的限時優惠專案，毎人只要999元起，配合秋冬補助計劃限時再折千元。

台南趣淘漫旅的「趣淘感謝祭」回饋活動，將抽出最受歡迎的套房、客房免費雙人住宿券，包括在房間內就能看電影，擁有超大投影幕與派對吧檯，寬敞空間達35坪最適合姊妹閨密、兄弟麻吉一同出遊開Party的「趣淘套房」；以及有著獨立客廳、沙發，明亮舒適的起居臥房，就像回到自己家一樣溫馨的「逗陣套房」；還有打開窗就能一覽異國南洋景緻，或曾文溪山水風景的「豪華景觀客房」。

「趣淘感謝祭」活動限時一周，三種房型將一口氣送出10名，還有可折抵住宿的優惠券，只要參加就可獲得，通通有獎、免抽直接送。

此外，台南趣淘漫旅宣布與統聯客運合作，推出「住宿贈來回車票」的超優惠聯票專案，凡入住即依人數贈送統聯客運來回車票，可自由選擇搭乘的客運站點多達8處，四人入住毎人最低999元起，專案還贈送飯店早餐及滑索、自由落體等刺激冒險活動6項，搭配延長至明年一月底的觀光局秋冬旅遊補助計劃，還能限時再折千元，低至毎人749元起。

位在西拉雅國家風景區之中的「台南趣淘漫旅」，飯店位處全台最大的曾文水庫園區中，有遼闊水景可欣賞，也能搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。飯店內更設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

活動網址：https://events.tainan.chamcham.com.tw/news/tks-15