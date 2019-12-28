中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

台灣今年可望是有較完整氣象紀錄以來最暖的一年。中研院等單位研究還發現，台灣的冬天也越來越短，以玉山降雪天數為例，17年間降雪天數從40天降到10多天。中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄表示，全球都在持續升溫，以現在的趨勢來看，未來冬季日數越來越短，甚至「冬天」可能要重新定義。

日本前一陣子還在「祈雪」，俄國莫斯科首都莫斯科在耶誕節迎來史上最高溫6.2度，整個12月都沒下雪，當地人大感不可思議。至於冬天是否可能「不見」，許晃雄表示，未來高溫的日數會比現在更多，以進入20世紀的經驗來看，預期未來冬天會越來越短，何時開始算是進入冬天、幾度算是冬天，可能都要重新定義。

根據2017年台灣氣候變遷科學報告，從1992年到2009年玉山國家公園3100公尺以上山區，降雪天數從40天下降到10多天。氣候持續變暖也影響生物的分布繁殖，台灣3600公尺以上的山區， 繁殖鳥類的種類、數量明顯增加。

許晃雄說，暖化無法避免，許多國家都致力於減少碳排盼趨緩暖化趨勢。他觀察，國人反應仍慢，甚至有點「無感」，連總統大選要到了，候選人也不關心這個議題，應該要提升國土規畫及產業的應變能力，做好準備。