台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

今年將是台灣有紀錄以來最暖的一年。中央氣象局統計，截至昨天全台13個主要平地氣象測站今年年均溫為24.56度，氣象局副局長鄭明典表示，今年還有幾天才結束，不過幾乎可以確定是今年是72年來年均溫最高的一年。

大陸冷氣團影響減緩，今天白天各地溫度再回升。氣象局統計至12月27日為止，今年平地年均溫為24.56度創新高。氣象局長期預報課課長陳孟詩表示，到年底還有四天，預計年均溫會在24.60度上下，差異已不大，可以明確地說，今年將是13個測站自1947年開始統計以來，最高的年均溫。

至於為什麼今年會成為最暖年，陳孟詩表示，除了跟全球暖化的趨勢有關之外，初步分析跟上一個冬天，也就是今年1、2月沒有寒流，冬季氣溫偏高比較有關。

氣象局年均溫是以平地主要13個長期氣象測站來計算。若以每十年為一周期來觀察，1951年到1960年十年均溫為23.31度、1961到1970年23.15度、1971到1980年23.29度、1981到1990年23.36度。到了近代1990年後溫度升高趨勢增快，1991至2000年23.63度，2001至2010年已達23.90度。

從年均溫來看，近十年升溫最明顯。氣象局統計顯示，2009年的年均溫為23.99度，2015年年均溫更突破24.0度，之後就持續維持在24度以上。陳孟詩表示，除1998年因為是超級聖嬰年，年均溫達到 24.39之外，其他前10名的暖年，都集中在21世紀。

鄭明典表示，除了台灣在增溫，全球趨勢也是。目前高緯度增溫比低緯度多、陸地增溫比海洋多、夜間增溫也比日間多。此外，因散熱的效率變慢，造成「冷不下去」，現在夜間的日均溫上升趨勢也比白天要快，對能源以及人體健康都會有影響，比如造成夜間用電增多、人體無法放鬆等。