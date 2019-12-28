親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

影／北投出租套房大火燒死1女 氣爆畫面曝光

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55聯合新聞網 綜合報導

一名職業軍人領12萬年終，但回去列出支用明細後，發現還要自己倒貼600元。 圖／...
一名職業軍人領12萬年終，但回去列出支用明細後，發現還要自己倒貼600元。 圖／●【爆廢公社】●
分享
領年終的日子又快到了，許多上班族都相當期待努力了一年後，到底可以換來多少獎金，但有一名職業軍人感概，雖然領到了12萬的年終，但是扣掉各種支出後，不但沒有賺錢反而還要貼600元，讓他無奈地說「在這年代，根本存不到什麼錢，不要負債就好」。

一名職業軍人在臉書「爆廢公社」發文寫道「每當快領年終獎金的時候，有沒有廢友的家人就開始狂跟你要錢的」只見他列了一長串「12萬年終支用明細，裡面有「爸保險13000、汽車燃、牌稅12000、爸過年紅包6000、媽過年紅包6000、小朋友紅包3600、汽車上下半年保養10000、自己新光保險8000、房屋稅、地價稅、火災險、汽機車強制險10000、個人綜合所得稅12000、王道銀行年存款40000」總共是120,600元，用拿到12萬年終來算，還倒貼了600元。

網友看完也紛紛留言「真好...還有年終可以付這些開銷」、「還好我沒小孩，車子都用租的，除了保險6萬其他都省下來了...」、「現在除非單身一個人，不然有家庭的話，要存錢真的不容易」、「羡幕有年終，我根本沒年終」、「至少你有存款！」、「年終12萬好多喔！厲害」、「至少存了四萬啊！」。

年終獎金軍人

延伸閱讀

和泰車年終+紅利 衝12個月

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能...

年終獎金何處花？型男買起來 後背包終極9款推...

台灣珍奶插旗全球 六角尾牙祭調薪高年終獎金

尾牙中獎要不要請客？ 網友指出這點是關鍵

相關新聞

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

2019-12-28 09:54

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

別讓保暖變燙傷 專家提醒電暖器、電熱毯使用要點

2019-12-28 09:48

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

健康你我他╱伸展操一日數回 老爸身體不再卡卡

2019-12-27 23:56

花蓮慈濟與台開合作 共創大健康產業

2019-12-27 23:52

衛福部三支箭 瞄準全人健康照護

2019-12-27 23:50

科普好健康／類風濕性關節炎 跟吸菸有關？

2019-12-27 23:48

看101煙火 推薦4大河濱公園

2019-12-27 23:14

兒科緊急醫療新增三項目 承攬醫院明年延伸全台

2019-12-27 22:12

超硬核！南瑤宮除夕搶頭香改「2公里賽跑」 網友笑翻：信徒身材都變讚惹

2019-12-27 20:00

桃機北側觀景臺明天開放 飛機迷可以欣賞航機降落

2019-12-27 18:55

失去陳爸繼續走下去 孩子的書屋將辦紀念音樂會

2019-12-27 18:32

台開集團與花蓮慈濟合作 推動大健康產業

2019-12-27 18:18

愛滋擬人角色誕生！不會講話的3C破壞王 彩蛋藏超深

2019-12-27 18:16

台每天逾20童交通事故受傷 這繪本讓孩子學會馬路禮儀

2019-12-27 18:14

國道拖救車派遣APP元旦啟用 加速拖救、全程監控

2019-12-27 17:25

幾歲都可以開始「一人生活學」 4點檢視你準備好了沒？

2019-12-27 17:21

3歲女童發燒咳嗽1周未癒 確診黴漿菌肺炎

2019-12-27 16:27

她懷孕出現妊娠毒血症 洗腎22年致力替腎友謀福

2019-12-27 16:11

冬天在陽台、屋頂也能種蔬果 好吃又能綠美化

2019-12-27 15:27

你的心有一道牆～網友熱議十大最容易「產生誤會」瞬間

2019-12-27 15:05

中美將達成貿易協議 汽、柴油恐連三漲

2019-12-27 14:53

精準健康照護體系 陳時中拋3支箭構想

2019-12-27 14:46

開發友善環境產品 中油獲肯定

2019-12-27 14:46

早餐店油煙惹人嫌 1年被投訴327件

2019-12-27 14:28

阿里山神木下馬拉松 明年4月12日登場

2019-12-27 14:28

台鐵賣退役座椅 叫好不叫座

2019-12-27 14:25

醫療用途基因檢測 衛福部要修法納管醫學實驗室

2019-12-27 14:21

台鐵賣過鋼軌、道釘、懷表…吸引收藏

2019-12-27 14:19

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:42

牙拔光仍「牙痛」 結果竟是心肌梗塞

2019-12-27 13:35

101跨年煙火何處賞？推薦4大河濱公園

2019-12-27 13:21

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

2019-12-27 13:20
看更多

熱門文章

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

2019-12-27 13:20

影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06

蛋餅、蘿蔔糕煎不停住戶凍未條 早餐店油煙投訴多

2019-12-27 12:17

全聯PX Pay成台灣行動支付前三大 限2天滿千贈千點

2019-12-27 21:57

全聯再添網美門市！首間美式風格店型坐落新北中和

2019-12-27 20:42

好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

2019-12-28 09:50

尾牙中獎要不要請客？ 網友指出這點是關鍵

2019-12-27 16:01

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

合歡山雪季交通管制元旦上路 持續到3月1日

2019-12-27 12:09

迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

亞洲第一櫃！洽談10年 台灣芭樂外銷美國今首航

2019-12-27 13:11

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25

陽明山發現鰕虎科世界新種 卵就在石頭縫下溯溪請小心

2019-12-27 13:10

晉升貴婦不是夢！台北「睡眠咖啡館」贈免費3個月按摩體驗

2019-12-27 13:25

他後悔玩遊戲花掉6位數 「省下來能買幾張台積電」

2019-12-27 11:49

研究：間歇性斷食法有助長壽 飢餓感作祟難持久

2019-12-27 13:20

牙拔光仍「牙痛」 結果竟是心肌梗塞

2019-12-27 13:35

每日星座運勢／處女運勢強盛的一天 有機會得禮物　

2019-12-28 00:00

台鐵賣過鋼軌、道釘、懷表…吸引收藏

2019-12-27 14:19

超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

2019-12-27 12:31

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

中美將達成貿易協議 汽、柴油恐連三漲

2019-12-27 14:53

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

板橋大遠百迎來百億業績 五大「億」級美妝放榜

2019-12-27 20:40

101跨年煙火何處賞？推薦4大河濱公園

2019-12-27 13:21

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

雙國和牛、牛舌吃到飽！A13新馬辣PLUS+吃鍋還能看101

2019-12-27 20:16

台日國道服務區首結盟！日本五大餐廳進駐清水服務區

2019-12-27 17:01

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

3歲女童發燒咳嗽1周未癒 確診黴漿菌肺炎

2019-12-27 16:27

你的心有一道牆～網友熱議十大最容易「產生誤會」瞬間

2019-12-27 15:05

她懷孕出現妊娠毒血症 洗腎22年致力替腎友謀福

2019-12-27 16:11

貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

2019-12-27 21:37

失去陳爸繼續走下去 孩子的書屋將辦紀念音樂會

2019-12-27 18:32

曾之喬撩男絕招「露鎖骨＋甩髮」！女神傳授拍IG美照撇步快來學

2019-12-27 16:50

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

兒科緊急醫療新增三項目 承攬醫院明年延伸全台

2019-12-27 22:12

醫療用途基因檢測 衛福部要修法納管醫學實驗室

2019-12-27 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top