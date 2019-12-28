年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

一名職業軍人領12萬年終，但回去列出支用明細後，發現還要自己倒貼600元。 圖／●【爆廢公社】● 分享 facebook 領年終的日子又快到了，許多上班族都相當期待努力了一年後，到底可以換來多少獎金，但有一名職業軍人感概，雖然領到了12萬的年終，但是扣掉各種支出後，不但沒有賺錢反而還要貼600元，讓他無奈地說「在這年代，根本存不到什麼錢，不要負債就好」。

一名職業軍人在臉書「爆廢公社」發文寫道「每當快領年終獎金的時候，有沒有廢友的家人就開始狂跟你要錢的」只見他列了一長串「12萬年終支用明細，裡面有「爸保險13000、汽車燃、牌稅12000、爸過年紅包6000、媽過年紅包6000、小朋友紅包3600、汽車上下半年保養10000、自己新光保險8000、房屋稅、地價稅、火災險、汽機車強制險10000、個人綜合所得稅12000、王道銀行年存款40000」總共是120,600元，用拿到12萬年終來算，還倒貼了600元。

網友看完也紛紛留言「真好...還有年終可以付這些開銷」、「還好我沒小孩，車子都用租的，除了保險6萬其他都省下來了...」、「現在除非單身一個人，不然有家庭的話，要存錢真的不容易」、「羡幕有年終，我根本沒年終」、「至少你有存款！」、「年終12萬好多喔！厲害」、「至少存了四萬啊！」。