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冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

2019-12-28 09:54聯合報 記者羅真／台北即時報導

冬令進補，慢性病患者要注意中西藥同時下肚可能有交互作用。藥師說，原則上慢性病患者使用中藥膳與服用西藥之間，應至少間隔兩小時。另要與醫師或藥師討論正在吃的西藥，可能與哪些中藥或保健食品有交互作用，避免發生不適。

藥師沈采穎表示，許多中藥材會被用於食物料理，不過中藥材具有療效，與部分西藥併用時會發生交互作用。舉例來說，以當歸與生薑等藥材製成的當歸鴨、薑母鴨等補品有助活血，服用抗凝血劑的患者不宜食用，否則可能增加出血風險。人參能增強神經活性，麻黃與甘草則有類似腎上腺素的功能、能收縮血管與升高血壓，因此服用降血壓藥的人併用這些藥材可能影響療效。

又例如，人參、山藥、黃耆、茯苓、白朮等藥材能使血糖下降，因此服用降糖藥的患者再併用，可能導致血糖過低；人參與強心劑併用可能使毛地黃藥效增強，造成毛地黃中毒；甘草與高血壓藥併用可能導致低血鉀，釀成血壓升高、水腫等症狀。

沈采穎表示，慢性病患者宜諮詢主治醫師或鄰近藥局藥師，討論正在吃的西藥與哪些中藥或保健食品可能發生交互作用、如何避免。原則上，一般慢性病患服用西藥與中藥應間隔兩小時，但使用抗凝血劑的人不宜吃有活血療效的藥膳，服用強心劑的人不宜食用人參。另提醒，喉痛感冒、帶狀皰疹、肝炎發作等正值發炎階段的患者也不宜進行溫補，以免使發炎情形更甚。

冬令進補，慢性病患者要注意中西藥同時下肚可能有交互作用。本報資料照片
冬令進補，慢性病患者要注意中西藥同時下肚可能有交互作用。本報資料照片
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患者中藥慢性病

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