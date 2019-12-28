冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

冬令進補，慢性病患者要注意中西藥同時下肚可能有交互作用。藥師說，原則上慢性病患者使用中藥膳與服用西藥之間，應至少間隔兩小時。另要與醫師或藥師討論正在吃的西藥，可能與哪些中藥或保健食品有交互作用，避免發生不適。

藥師沈采穎表示，許多中藥材會被用於食物料理，不過中藥材具有療效，與部分西藥併用時會發生交互作用。舉例來說，以當歸與生薑等藥材製成的當歸鴨、薑母鴨等補品有助活血，服用抗凝血劑的患者不宜食用，否則可能增加出血風險。人參能增強神經活性，麻黃與甘草則有類似腎上腺素的功能、能收縮血管與升高血壓，因此服用降血壓藥的人併用這些藥材可能影響療效。

又例如，人參、山藥、黃耆、茯苓、白朮等藥材能使血糖下降，因此服用降糖藥的患者再併用，可能導致血糖過低；人參與強心劑併用可能使毛地黃藥效增強，造成毛地黃中毒；甘草與高血壓藥併用可能導致低血鉀，釀成血壓升高、水腫等症狀。