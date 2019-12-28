別讓保暖變燙傷 專家提醒電暖器、電熱毯使用要點

前兩天北台灣氣溫驟降，不少人打開了電暖器或電熱毯。醫師表示，使用電暖器至少要距離一公尺，電熱毯也不宜徹夜使用。且糖尿病患、年長者以不會表達感受的嬰兒等族群應避免使用，以減少皮膚傷害。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，年長者可能因末梢神經功能減退、糖尿病患者可能因周邊神經病變，導致對疼痛不敏感，若不慎太靠近電暖器、傷了皮膚會不自知。冬季門診常看到這類患者因此燙出紅腫與水泡。

開業皮膚科醫師趙昭明也遇過不少因使用電暖器出現網狀紅斑的患者。由於電暖器近距離對著皮膚，強烈熱輻射可能使皮膚的水分與油脂散去、細胞間隙擴張，導致皮膚出現龜裂般的紅斑。他建議使用時至少距離一公尺。

電熱毯能貼著睡，仍須注意使用安全。趙昭明表示，電熱毯徹夜開高溫，同樣可能使痛覺不敏感者被灼傷不自知。曾遇過長輩將熱毯包住脖子、身體午睡，一覺醒來發現頸部背部一片紅腫起水泡。另外，長時間使用可能使人出汗，曾有患者因而發生濕疹。因此一般建議，糖尿病患、年長者以及不會表達感受的嬰兒等族群應避免使用電熱毯。

衛福部食藥署宣導，一般人使用電熱毯時，溫度宜定在攝氏40度以下，定時使用1至2小時。若溫度高於40度以上，可在就寢前30分鐘預熱，就寢後超過30分鐘內即可切斷電源，因為電毯的餘溫加上體溫就有保溫效果。若器材上沒有明確溫度顯示，只有「高溫、中溫、低溫」選項，可查詢說明書了解每個選項分別屬於哪一種溫度範圍。

使用時應舖一層薄被，避免皮膚和電毯直接接觸。若穿著衣服睡覺，只要隔一層被單即可。不能使用別針等金屬物品固定電熱毯，以免觸電。另外，收納時勿壓折、扭曲，以免器材損壞導致使用時發生危險。