冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

中央氣象局日前發表今年極可能是台灣年均溫最高的一年，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，但絕對不能過度解讀成「冬天不見了」。

吳德榮指出，「年均溫」與「冬天逐日的氣溫」本是性質完全不同的資料，實不宜混為一談。例如2016年有霸王級寒流發生，在不少地方創下歷史低溫記錄，導致嚴重寒害，當年的年均溫還並列為有記錄以來第二暖。而氣象局12月至今還是發布了兩波低溫特報，不能說是冬天不見了。

吳德榮說，今晨冷空氣減弱，但竹苗平地反而因較強輻射冷卻而降至10至12度。他表示，今天白天各地雲量略多、可見陽光，氣溫回升。不過今晚南海有巴逢颱風殘餘的厚實雲系逐漸移入，各地降雨機率逐漸提高。明天各地皆有明顯降雨、降雨範圍擴大。

他指出， 最新模式模擬顯示，下周一、二東北季風南下，氣溫逐漸下降，挾帶較多水氣，中部以北及東半部有局部雨。冷空氣雖略遜於前波、但感覺會更為濕冷，跨年前後氣溫降至最低。竹苗以北平地低溫約可降至12、13度；台北市平地低溫約可降至13至15度，戶外活動、注意保暖。迎風面雲量很多，但降雨可望大幅減少。

中央氣象局表示，今天冷氣團開始減弱，不過清晨還是偏冷，白天相較昨天將回暖不少，北部及東半部高溫約22到24度，中南部可以來到25、26度。白天之前降雨不多，晚上之後南方雲系北移，由南往北將逐漸出現短暫的降雨。

明天（29日）南方雲系北移，各地都是有短暫雨的天氣，中部以北及東半部降雨會較為明顯，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，請多留意。

氣象局說，明天各地低溫雖然會回升，但高溫變化不大，部分雨勢明顯的地方甚至會下降；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

下周一南方雲系持續北移，各地仍容易出現短暫降雨，中部以北及東半部下雨的現象還是比較明顯；下半天東北季風開始增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼。