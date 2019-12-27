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兒科緊急醫療新增三項目 承攬醫院明年延伸全台

2019-12-27 22:12聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

台灣人已經生得少，早產、家暴等問題，讓孩子成長愈來愈嚴峻，加上兒科醫師面臨高齡化，衛福部推動「提升兒科急診醫療品質及資源整合計畫」多年，加入兒科緊急醫療的醫院，可獲得聘雇兒科專科醫師、添購設備的補助。為讓社安網更健全，衛福部宣布明年起，加入兒科緊急醫療的醫院須負責兒少通報責任。

衛福部醫事司長石崇良表示，明年提升兒科急診醫療品質內容新增三大項，兒科緊急醫療醫院除了提供24小時急診服務，明年還需要設置有兒童加護病房，可以收治重症的患者；第二是要肩負兒少保護的工作，臨床一旦有新發現個案，須立即通報並接受轉介，且院內須成立兒少保小組。

第三，為了讓各地都有兒科緊急醫療醫院，提升兒科急診醫療品質的補助項目，以地區醫院、區域醫院為主，醫學中心則是本身就要具備兒科緊急醫療的服務，截至目前為止，能提供24小時兒科急診服務的醫院，總計19家，分布在17縣市，明年將會補足其他縣市的空缺，包含宜蘭、基隆、嘉義、台東等，22縣市都有兒科緊急醫療醫院。

石崇良說，承攬當地兒科急診醫療的醫院，同時也要建立起兒童醫療網路，其他非兒科急診醫院一旦有兒童緊急案例，皆要接受轉診。

至於哪些兒虐的案例需要被轉介，石崇良表示，目前還在與社政連結，不過社政已經有一套標準，屆時將會教育承攬醫院的兒少保小組，也讓臨床醫師學習如何鑑定。

林口長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒說，即使有該計畫協助醫院提升兒科急診能量，但品質落差大，盼下一步能透過制度，不只是讓各醫院能提供兒科急診的服務，也要把品質做起來，才是有助於兒童醫療品質的重點。

衛福部醫師患者

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