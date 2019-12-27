台開集團與花蓮慈濟合作 推動大健康產業

退休後生活，該怎麼選擇？台開集團子公司台創於花蓮建設「台創洄瀾養生村」後，今與花蓮慈濟簽訂共同簽署合作意向書（ＭＯＵ），由花蓮慈濟協助建立大健康管理中心，居住在養生村的住民即可享有醫學中心等級的醫療照顧，雙方也針對細胞治療、非物質治療等合作，盼疾病發生前，即可做到預防，讓疾病不再需要動刀。

蘇花改明年1月6日正式通車，台北到花蓮的時間節省至少一小時，國道六號若再通車，花蓮與各縣市的距離將會更近，台開集團董事長邱復生說，花蓮「好山、好水、好無聊」，但卻是能量最強、最能夠放鬆的縣市，讓自己處於在優質的環境是延壽的重點，再加上花蓮慈濟的坐鎮，民眾同時享有優質的醫療。

雙方今天簽訂的ＭＯＵ內容包含數位健康管理、預防醫學、再生醫學、細胞儲存、細胞療法、非物質治療等；雙方合作的第一階段將先建立大健康管理中心，第二階段將協助台開集團的Ｍedical Mall，包含有醫美診所、皮膚科等進駐。

花蓮慈濟院長林欣榮表示，預防醫學是全球皆在倡議的議題，以目前最新的細胞治療領域為例，花蓮慈濟首創將幹細胞治療應用在巴金森病患者，且已通過衛生福利部特管法核准，將先進的研究成果轉化成實際的醫療，同時擁有GTP級實驗室的基因暨幹細胞研製中心。

預防疾病的發生，目前也能透過基因檢測幫忙，林欣榮說，從儲存臍帶血、基因檢測、幹細胞治療等，花蓮慈濟皆引進國際級的醫療資源。他自己雖然是開刀起家，但最希望能做到預防疾病發生到無須動刀的期望，若不幸疾病發生，居住在花蓮的民眾，無須擔心就醫路程，花蓮慈濟也能提供遠距醫療，民眾在家中就能獲得照顧。