愛滋擬人角色誕生！不會講話的3C破壞王 彩蛋藏超深

2019年是台灣疾病擬人年，從衛福部疾病管制署首次推出特殊桌曆，不僅成功在臉書、批踢踢等社群論壇引爆話題，更吸引動漫王國日本關注。乘著這波熱潮，台灣醫療科技整合學會及台灣愛滋病學會推出全新疾病擬人角色，將愛滋病毒化身為不會講話的3C破壞王，謎一樣的它定期看三個樂團現場演唱會，就解決雜訊問題。

這次的愛滋病毒疾病擬人企劃是與去年繪製疾管署疾病擬人企劃的繪師羅培珊合作，台灣醫療科技整合學會秘書長陳泰呈表示，愛滋病毒擬人防治系列，除疾病本身外，更以三種愛滋預防或治療投藥方式設計成三大樂團，希望將複雜難懂的衛教知識簡化，讓更多民眾或者是感染者可以接受。

其中，最被期待的愛滋病毒擬人角色名為Noyce，取愛滋病絲帶的紅色做為主色，卻因不明原因讓只能發出噪音、生活在暗巷中，象徵感染者在社會中因刻板印象難以發聲，頭上戴著高科技面具Noyce，因無法說話，想表達的意思都只能以「顏文字」的方式顯示在面具螢幕上。

因愛滋病毒傳染途徑是接觸感染，因此設定Noyce周遭會出現許多雜訊，靠近電子產品也會造成短暫的失去訊號。為了不妖魔化愛滋病毒，團隊將Noyce的個性塑造成童心且有禮貌，用正確的方式面對它，是可以溝通與之共處。

團隊也劇透，未來推出的漫畫中，也會看到Noyce透過定期近距離觀看樂團表演，能解決一直以來的雜訊問題，象徵只要穩定服藥就可以控制病毒。這次設計中還有藏著「洋蔥」，孤單的Noyce用自己的零件做出三隻小機器人，分別象徵感染者最需要的請聽、溫暖與陪伴，只能Noyce自己給自己。

暴露愛滋病毒前預防性投藥對抗HIV新利器PrEP、暴露愛滋病毒後預防性投藥PEP及治療即預防的TasP也個案成為樂團，設計團隊利用樂團擅長曲風設定，區分這些投藥方式的差別。陳泰呈說，愛滋防疫就像是社會的一場對話，因為希望透過音樂作為媒介，才會希望以樂團方式呈現。