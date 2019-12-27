親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

愛滋擬人角色誕生！不會講話的3C破壞王 彩蛋藏超深

2019-12-27 18:16聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

2019年是台灣疾病擬人年，從衛福部疾病管制署首次推出特殊桌曆，不僅成功在臉書、批踢踢等社群論壇引爆話題，更吸引動漫王國日本關注。乘著這波熱潮，台灣醫療科技整合學會及台灣愛滋病學會推出全新疾病擬人角色，將愛滋病毒化身為不會講話的3C破壞王，謎一樣的它定期看三個樂團現場演唱會，就解決雜訊問題。

這次的愛滋病毒疾病擬人企劃是與去年繪製疾管署疾病擬人企劃的繪師羅培珊合作，台灣醫療科技整合學會秘書長陳泰呈表示，愛滋病毒擬人防治系列，除疾病本身外，更以三種愛滋預防或治療投藥方式設計成三大樂團，希望將複雜難懂的衛教知識簡化，讓更多民眾或者是感染者可以接受。

其中，最被期待的愛滋病毒擬人角色名為Noyce，取愛滋病絲帶的紅色做為主色，卻因不明原因讓只能發出噪音、生活在暗巷中，象徵感染者在社會中因刻板印象難以發聲，頭上戴著高科技面具Noyce，因無法說話，想表達的意思都只能以「顏文字」的方式顯示在面具螢幕上。

因愛滋病毒傳染途徑是接觸感染，因此設定Noyce周遭會出現許多雜訊，靠近電子產品也會造成短暫的失去訊號。為了不妖魔化愛滋病毒，團隊將Noyce的個性塑造成童心且有禮貌，用正確的方式面對它，是可以溝通與之共處。

團隊也劇透，未來推出的漫畫中，也會看到Noyce透過定期近距離觀看樂團表演，能解決一直以來的雜訊問題，象徵只要穩定服藥就可以控制病毒。這次設計中還有藏著「洋蔥」，孤單的Noyce用自己的零件做出三隻小機器人，分別象徵感染者最需要的請聽、溫暖與陪伴，只能Noyce自己給自己。

暴露愛滋病毒前預防性投藥對抗HIV新利器PrEP、暴露愛滋病毒後預防性投藥PEP及治療即預防的TasP也個案成為樂團，設計團隊利用樂團擅長曲風設定，區分這些投藥方式的差別。陳泰呈說，愛滋防疫就像是社會的一場對話，因為希望透過音樂作為媒介，才會希望以樂團方式呈現。

愛滋病毒疾病擬人企劃不僅包含動畫、漫畫，甚至邀請歌手高蕾雅化身「TasP粉紅革命樂團」主唱，製作收錄6首歌曲的專輯，12月28日下午5時也將於西門町紅樓廣場旁，舉辦愛滋集擬人企劃專輯發表演唱會，由魏嘉瑩、9m88、郭修彧、高蕾雅等人輪番獻唱，透過動漫和音樂的力量讓消弭誤解。

PrEP藍貝樂團為PrEP投藥方式擬人，在暴露於感染風險前進行投藥，是以維持體內...
PrEP藍貝樂團為PrEP投藥方式擬人，在暴露於感染風險前進行投藥，是以維持體內抗愛滋病毒的濃度，達到預防愛滋病毒感染。圖／擷取自愛滋集Aidself
分享
愛滋病毒擬人角色名為Noyce，取愛滋病絲帶的紅色做為主色，卻因不明原因讓只能發...
愛滋病毒擬人角色名為Noyce，取愛滋病絲帶的紅色做為主色，卻因不明原因讓只能發出噪音、生活在暗巷中。圖／擷取自愛滋集Aidself
分享
TasP粉紅革命樂團，以治療作為防治愛滋方式，協助愛滋病毒感染者控制體內病毒量，...
TasP粉紅革命樂團，以治療作為防治愛滋方式，協助愛滋病毒感染者控制體內病毒量，將病毒量控制在最低標準以下，就能降低感染他人風險。圖／擷取自愛滋集Aidself
分享
PEP大樹樂團為PEP投藥方式擬人，是一種抗病毒藥物預防策略，在暴露於感染愛滋病...
PEP大樹樂團為PEP投藥方式擬人，是一種抗病毒藥物預防策略，在暴露於感染愛滋病毒風險後72小時內「即時」開始投藥，就能夠有效預防感染。圖／擷取自愛滋集Aidself
分享
自12月日起為期三天，將在西門町紅樓內免費展示愛滋病毒疾病擬人企劃，包含角色簡介...
自12月日起為期三天，將在西門町紅樓內免費展示愛滋病毒疾病擬人企劃，包含角色簡介、設計理念及畫報。記者陳婕翎／攝影
分享

愛滋病樂團

延伸閱讀

打破大眾迷思 愛滋篩檢只要15分鐘

染愛滋交往被打槍 網紅公開身分盼不再因不了解...

愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知

愛滋用藥不可停 一旦中斷危險增

魏嘉瑩為MV吊鋼絲 根本Cosplay進擊的...

魏嘉瑩、阿電同迷動漫 收7顆龍珠樂許願

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

她懷孕出現妊娠毒血症 洗腎22年致力替腎友謀福

2019-12-27 16:11

中美將達成貿易協議 汽、柴油恐連三漲

2019-12-27 14:53

醫療用途基因檢測 衛福部要修法納管醫學實驗室

2019-12-27 14:21

牙拔光仍「牙痛」 結果竟是心肌梗塞

2019-12-27 13:35

失去陳爸繼續走下去 孩子的書屋將辦紀念音樂會

2019-12-27 18:32

台開集團與花蓮慈濟合作 推動大健康產業

2019-12-27 18:18

台每天逾20童交通事故受傷 這繪本讓孩子學會馬路禮儀

2019-12-27 18:14

國道拖救車派遣APP元旦啟用 加速拖救、全程監控

2019-12-27 17:25

幾歲都可以開始「一人生活學」 4點檢視你準備好了沒？

2019-12-27 17:21

3歲女童發燒咳嗽1周未癒 確診黴漿菌肺炎

2019-12-27 16:27

冬天在陽台、屋頂也能種蔬果 好吃又能綠美化

2019-12-27 15:27

你的心有一道牆～網友熱議十大最容易「產生誤會」瞬間

2019-12-27 15:05

精準健康照護體系 陳時中拋3支箭構想

2019-12-27 14:46

開發友善環境產品 中油獲肯定

2019-12-27 14:46

早餐店油煙惹人嫌 1年被投訴327件

2019-12-27 14:28

阿里山神木下馬拉松 明年4月12日登場

2019-12-27 14:28

台鐵賣退役座椅 叫好不叫座

2019-12-27 14:25

台鐵賣過鋼軌、道釘、懷表…吸引收藏

2019-12-27 14:19

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:42

101跨年煙火何處賞？推薦4大河濱公園

2019-12-27 13:21

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

2019-12-27 13:20

研究：間歇性斷食法有助長壽 飢餓感作祟難持久

2019-12-27 13:20

亞洲第一櫃！洽談10年 台灣芭樂外銷美國今首航

2019-12-27 13:11

幼童也可貼！中醫三九貼 改善虛寒過敏體質

2019-12-27 13:04

飽覽阿里山風景 首屆神木下路跑明年4月登場

2019-12-27 12:55

蛋餅、蘿蔔糕煎不停住戶凍未條 早餐店油煙投訴多

2019-12-27 12:17

投藥不要亂槍打鳥 衛福部布局2030全人精準健康照護

2019-12-27 12:16

合歡山雪季交通管制元旦上路 持續到3月1日

2019-12-27 12:09

頭好暈…飯店地毯「光看就想吐」 萬人驚呆：快把線給我拉直！

2019-12-27 12:00

他後悔玩遊戲花掉6位數 「省下來能買幾張台積電」

2019-12-27 11:49

冠軍麵包師的口袋美食 只賣凌晨的虱目魚、什麼都能炸鹽酥雞……

2019-12-27 10:25

喊燒的多！台鐵賣退役座椅 報名45人來不到一半

2019-12-27 10:13

冷到明天清晨 新北富貴角11.8度今全台最低溫

2019-12-27 09:31

「台9線蘇花公路」被消失…觸犯公路命名守則這一條

2019-12-27 09:00

大陸冷氣團影響北台灣急凍 吳德榮：明白天回溫

2019-12-27 07:54

蘇花改將通車／北花客運上路 下月客運環島成真

2019-12-27 00:10

2020必知！元旦重要新制

2019-12-27 00:10

88風災後…南橫修復10年 梅山口→天池春節前通車

2019-12-27 00:10

南橫將局部通車 梅山青年中心 久違的訂房爆滿

2019-12-27 00:10
看更多

熱門文章

喊燒的多！台鐵賣退役座椅 報名45人來不到一半

2019-12-27 10:13

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

2019-12-27 13:20

面試怎麼說才會被錄取？ 網友：這樣講老闆最愛聽

2019-12-27 09:33

大陸冷氣團影響北台灣急凍 吳德榮：明白天回溫

2019-12-27 07:54

小孟塔羅：跨年後哪方面運勢大旺？

2019-12-27 09:31

影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06

喝豆漿會使子宮肌瘤變大？ 營養師揭背後原因

2019-12-26 19:39

南橫將局部通車 梅山青年中心 久違的訂房爆滿

2019-12-27 00:10

「台9線蘇花公路」被消失…觸犯公路命名守則這一條

2019-12-27 09:00

每日星座運勢／牡羊做事需圓滑一點 微笑有助愛情　

2019-12-27 00:00

蛋餅、蘿蔔糕煎不停住戶凍未條 早餐店油煙投訴多

2019-12-27 12:17

好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

2019-12-27 11:00

百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今年大爆單

2019-12-26 19:39

蘇花改將通車／北花客運上路 下月客運環島成真

2019-12-27 00:10

亞洲第一櫃！洽談10年 台灣芭樂外銷美國今首航

2019-12-27 13:11

合歡山雪季交通管制元旦上路 持續到3月1日

2019-12-27 12:09

台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25

88風災後…南橫修復10年 梅山口→天池春節前通車

2019-12-27 00:10

「薑母鴨飛走」主人急壞了 網友憂：這天氣恐凶多吉少

2019-12-27 10:30

迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43

【我愛一個人煮-96】太陽臉／家常熱炒

2019-12-27 06:00

越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國

2019-12-26 15:25

他後悔玩遊戲花掉6位數 「省下來能買幾張台積電」

2019-12-27 11:49

KTV包廂、11種肉品 YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top