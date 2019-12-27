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台每天逾20童交通事故受傷 這繪本讓孩子學會馬路禮儀

2019-12-27 18:14聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

衛福部104年至106年資料統計，0至14歲兒童事故傷害死因中，交通事故蟬聯第一，其中，連續三年未滿12歲的兒童，平均每年受傷人數7000人，一年365天平均下來，也就是每天有20多位兒童因為交通事故受傷，在兒童行人事故型態中，穿越道路和衝進道路時與汽機車碰撞就占了七成。

衛福部國健署事故傷害評鑑統計與加值應用計畫中發現，交通事故是我國兒少首要傷害死因，更是第一大住院外因，除穿越道路和衝進道路外，家長及兒童對安全帽的使用認知仍有待加強，三分之一兒童搭機車沒有每次戴都安全帽，九成騎腳踏車的兒童都沒有戴安全帽習慣。

這些數據不斷提醒大人，保護小寶貝，交通安全宣導是刻不容緩。連續三年繪製健康與安全繪本書的惟生醫學文教基金會，今年今年發行的四本繪本書主題中就包含「交通安全與骨折處置」，將專業艱澀的疾病主題變成繪本常識，讓孩子跟著故事主角VITA，透過親子共讀，更有效學會保護自己。

惟生醫學基金會董事長林鶴雄表示，本系列繪本書適讀對象為3至6歲學齡前兒童，做為親子共讀素材，將於2020年1月發送全國縣市教育局處，再分送公私立幼兒園，提供幼教老師做為教材。 本系列繪本書開放全國家庭免費索取，數量有限送完為止，每個家戶限索取一套，可親自至基金會索取。

若以郵寄之方式索取，請至郵局購買一個65元的「中華郵政便利袋bag1」切勿購買其他過小便利袋，否則無法裝入繪本。便利袋背面請在收件人之欄位填入地址、姓名與電話，再將便利袋放入「信封」內，寄至惟生文教基金會地址台北市中正區鎮江街七號六樓之一。

學童們放學過馬路險象環生。 圖／聯合報系資料照片
學童們放學過馬路險象環生。 圖／聯合報系資料照片
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事故親子衛福部

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