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融合古典智慧與現代革命科技 臺大「天地人之道行─唯識、認知、因果、人工智能」研習班招生中

2019-12-27 17:29文／ 台灣大學進修推廣學院

圖／台灣大學進修推廣學院 提供
圖／台灣大學進修推廣學院 提供
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臺大進修推廣學院近期特邀臺大中國文學系趙飛鵬教授、心理系黃光國教授及資策會產業情報研究所資深產業分析師韓揚銘講師與臺大商學研究所江炯聰教授連袂開辦「天地人之道行─唯識、認知、因果、人工智能」研習課程，該課程將於109年3月5日起每週四晚上授課，歡迎有興趣者提早完成報名，享特別的學費優惠。

佛教的「唯識派」認為世間一切都是由人們精神的總體——「識」變現而來的，其對於身心生命的運作機制，有著超越世俗的精密分析，其與現代的精神分析心理學有相輔相成之效，因此受到廣泛重視。了解意識影響人的行為甚鉅，轉念就在一瞬之間，充分掌握自我，做出人生的有利決定。近年在雲端、大數據、硬體運算的技術發展驅動下，帶動深度學習相關技術的實現，亦創造新一波人工智慧的應用。

臺大進修推廣學院開辦的「天地人之道行─唯識、認知、因果、人工智能」研習課程透過對「佛教唯識學與認識論」、「人工智能與六、七、八識」、「心理學與禪宗」、「認知與因果之動態模擬」等四大主題的討論，引導學員從佛教唯識學派所論述的認識論，進而結合現代心理學、人工智能等議題，進行跨領域的思考。

臺大進修推廣學院開辦的「天地人之道行─唯識、認知、因果、人工智能」研習班目前正招生中，相關資訊請上【臺大推廣教育網】https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

天地人之道行─唯識、認知、因果、人工智能

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