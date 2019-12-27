國道拖救車派遣APP元旦啟用 加速拖救、全程監控

西部國道每年約有1萬1000件車輛發生事故、拋錨需要拖救，國道5號則有4000多件，當中有1100件是發生在雪山隧道內，為加速車輛拖救處理時效，減少二次事故發生之潛在危險，高公局明年1月1日正式採用拖救車科技化派遣系統，利用手機定位技術就近媒合拖救車輛，用路人除可節省等候時間，車輛派遣後，用路人可即時查詢拖救車輛相關資訊及執行進度；另派遣過程全記錄，也可減少相關糾紛。

高公局表示，國道原拖救車派遣作業執行方式，是依據拖救地點，採人工判斷通知該分區之拖救車廠商派車，較無法掌握車輛派遣情況，以及拖救車之執行進度。為改善前述情形，高公局開發拖救車科技化派遣系統，並已辦理完成系統測試，以及各交控中心人員、特約拖救業者及拖救車司機之教育訓練，訂於明年1月1日正式上線。