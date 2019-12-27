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幾歲都可以開始「一人生活學」 4點檢視你準備好了沒？

2019-12-27 17:21聯合報 文／Eva

一人KTV、一人燒肉....「一人生活學」正夯，你也做好一個人生活的準備了嗎？無論有無配偶或小孩，總有一天你只能靠自己。而「一個人生活」定義，並非要求自己離群索居，也不是刻意去營造孤獨，是不依賴家人、不用顧慮別人看法，能依照自己的步調走的自在生活。

無論幾歲都可以培養「一人生活」的自處能力。圖／ingimage 提供
無論幾歲都可以培養「一人生活」的自處能力。圖／ingimage 提供
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以下4點助你快速檢視，不論是正值青壯年或人生已進入下半場，都需要學習一個人生活的能力，面對孤獨坦然自處，和孤獨做朋友！上了年紀也要當個「帥氣的老人」。

1.身體健康最優先

總是常收到朋友間的問候，大家會互相提醒「健康最重要」，這不是一句敷衍的話，而是必須持續面對的嚴肅議題。適度運動、不暴飲暴食、定期健檢等都要堅持下去，「維持自己身體的健康」，是一種對自己和家人最負責的態度、沒有健康的身體，也沒有一個人能自在生活的後續任何想像了。

2.持續工作的心理準備

高齡化社會，你可能比自己想像中來得更長壽！保持良好經濟能力是「一人生活」的重要關鍵。網路上流行存退休金試算公式，高額存款數字，讓許多人感到遙不可及，或許不可能存到大筆金錢，若依靠年金制度無法滿足情況下，在個人健康跟能力允許的情況，透過社會銀髮資源媒合尋找職缺，除了保持經濟能力更能有效與社會接觸，讓生活有新的重心。

3.重拾興趣、跨世代交流

和興趣相投的人多交流，透過社群連結形成「類家人」。圖／ingimage 提供
和興趣相投的人多交流，透過社群連結形成「類家人」。圖／ingimage 提供
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不一定是展開激烈的戶外運動才叫做培養興趣，先回想你原本對什麼題材很想深入瞭解，是最想學習的？或是你希望分享豐富知識和人生經驗，希望能與相同興趣的人多交流？透過網路社團、LINE等現代多元管道，讓跨世代跨地區的人際連結變得更容易，緊密社團人際網絡甚至可起「類家人」的關懷效應，「一個人生活」不孤獨。

4.預先寫好人生最後的企劃書

預先寫好人生最後一份企劃書：遺囑、DNR。根據衛福部資料顯示，2000年通過立法「安寧緩和醫療條例」，國人擁有預先簽署DNR （Do not resuscitation）權利，並註記到健保卡晶片中，當面臨末期醫療階段，醫師可以透過健保卡註記，理解個人意願與家屬溝通。

無論你現階段是否有配偶子女，都要有最終一個人的心理準備，而全球最知名的上班族「島耕作」作者弘兼憲史，在《和孤獨做朋友：弘兼憲史的一人生活學》（弘兼流 「ひとり力」で孤独を楽しむ）書中分享自己的經驗，當人生邁入下半場時，除了在心態坦然接受「一個人獨自生活」，更要在「自處能力」、「金錢能力」、「家事能力」及「安排能力」...等精進。

相信「優雅老去」或「不堪老去」是可以選擇的，當個「帥氣老人」的訣竅，正取決於如何提早培養能力，無論你是年輕人、要進入下半場的青壯年、還是已經跨越橘世代，現在開始加強自己永遠不會嫌晚。

《和孤獨做朋友：弘兼憲史的一人生活學》（弘兼流 「ひとり力」で孤独を楽しむ）。圖...
《和孤獨做朋友：弘兼憲史的一人生活學》（弘兼流 「ひとり力」で孤独を楽しむ）。圖／台灣角川提供
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