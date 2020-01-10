健身靠「純咖啡因」產品增強精力？澳洲率先正式禁止銷售！

【撰文＝黃敬翔】

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喝咖啡提神你一定聽過，但是你知道也有人健身會攝取「純咖啡因」產品來增強動力嗎？具有強效興奮劑性質、可提振精神的「純咖啡因」產品，一般以粉狀或錠劑的方式製成健身補充品，強調可以提升專注力和靈敏性，在台灣也買得到！

但是請注意！2019年12月12日，澳洲紐西蘭食品標準局（FSANZ）已明令禁止澳洲境內銷售純淨、或濃度高的咖啡因產品，為全球第一個全面禁止銷售純咖啡因產品的國家。該局更嚴正呼籲，不可小看純咖啡因粉含有致死可能性的危險性！

一名年輕人的死亡 促成澳洲禁止純咖啡因產品

2018年，21歲的大學生Lachlan Foote喝下混入了一茶匙純咖啡因粉的奶昔後，因咖啡因急性中毒而死亡。隨後，其父親在社群上發布貼文，受到成千上萬人的關注與分享，促成了澳洲政府迅速採取行動。

Lachlan Foote從小就展露出音樂天份，沒想到因為誤飲含純咖啡因粉的產品而英年早逝。其父親在個人臉書的貼文，意外引起成千上萬人關注，也讓澳洲政府決定走上禁止純咖啡因產品之路。

FSANZ表示，一般人以為攝取5～10克的咖啡因才會致死，但有研究指出只要攝取單劑量3克的咖啡因就有致死的危險。

澳洲從5方面著手管制純咖啡因產品！但可樂等產品不受影響

FSANZ在參考國外研究案例後，提出針對純咖啡因產品管制的5點建議，包括：

1、完全禁⽌銷售「純淨和⾼濃度咖啡因食品」

2、制定食品中咖啡因的最⼤限量

3、開展有關咖啡因安全消費的消費者宣傳運動

4、制定有關咖啡因濃度與純度的指南

5、針對澳洲和紐西蘭的咖啡因消費量進行研究

其中，第一項建議率先於2019年12月12日實施，該禁令禁止在澳洲境內銷售「總咖啡因濃度為5%以上」的「固體或半固體食品」、以及濃度1%以上的「液體食品」。

FSANZ表示，由於可樂與含咖啡因的能量飲料中，咖啡因含量並不高，考慮到這些食品中咖啡因濃度已有相關法律規範，因此不會額外管控。但是，這項禁令未來可能會影響相關咖啡因產品的進口。FSANZ表示，會在接下來一年內對禁令做更全面的評估，以決定是否需修改或調整。

美國亦曾有純咖啡因攝取致死案例！FDA曾提出警告

其實早在2014年，美國就接連發生2起身體健康的年輕人，因攝取純咖啡因粉而致死的事件，受害者僅18與24歲，讓美國食品暨藥物管理局（FDA）開始意識到這些產品潛藏的危險性。

FDA表示，一茶匙純咖啡因粉就含有3200毫克咖啡因，相當於20～28杯咖啡。此外，由於一般家庭式的磅秤多以克為單位，而非毫克，當取得大量的高濃度咖啡因時，過度使用和誤用的風險極高。

2015～2016年期間，FDA向7個售賣純咖啡因粉的廠商發出警告信，直指該產品具有危險性。然而這麼多年過去了，這類型產品在美國的市場反而激增。因此在2018年時，FDA發佈了針對純咖啡因產品的指導方針，卻僅禁止該產品「大量批發販售」。雖然倡議者希望FDA完全禁止售賣相關產品，但是並沒有獲得進一步的回應，如今反而是澳洲率先成為全面管制的國家。

要注意的是，根據歐洲食品安全局（EFSA）與FDA得出的結論，對於大多數成年人而言，一天咖啡因總攝取量的安全值為400毫克；孕婦則每天不應超過200毫克！在台灣，食藥署則建議每天咖啡因總攝取量不超過300毫克。

注意！純咖啡因產品在台灣也買得到

在台灣，若於網路上搜尋「純咖啡因」，各大電商通路都會出現純咖啡因的相關產品，底下不乏「吃了提神立即有效」、「重訓前吃，立刻有精神」之類的食用評價。在澳洲全面禁止、美國也警告其存在高風險性的情況下，台灣是否也應考慮訂定法規進行管理呢？否則若憾事真的發生才來行動，就太遲了。

【延伸閱讀】

●咖啡可以不要有咖啡因嗎？

●怕喝咖啡又得提神？咖啡因微膠囊拯救你的表現！

●一天到底能喝多少杯咖啡？咖啡因攝取的安全密碼

【參考資料】

●Caffeine - Food Standards Australia

●P1054 – Pure and highly concentrated caffeine products

●FDA takes step to protect consumers against dietary supplements containing dangerously high levels of extremely concentrated or pure caffeine

●Caffeinated update: Australia ban on pure caffeine food products will not affect cola, energy drinks

●Australia bans sale of pure caffeine powders