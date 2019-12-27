保護「毛寶寶」 繪本書教幼兒如何避免聽力損傷

惟生醫學文教基金會連續3年精心繪製健康與安全繪本書，今年推出4本全新主題，包括「結膜炎」、「中耳炎」、「交通安全與骨折處日日置」和「聽力」，專業艱澀的醫學知識，變身成童言童語，加上色彩豐富可愛的圖案，開放民眾索取。基金會董事長、台大醫院名譽教授林鶴雄醫師說，醫學知識要從小打好基礎，幼兒3到六6歲時教最有效，從小養成好習慣。

衛生福利部統計，104年至106年，0至14歲兒童事故傷害死因裡，交通事故蟬聯第一。這次推出的繪本「我是長頸鹿—交通安全與骨折處置」，教小朋友過馬路時，要高舉起手，就傷長頸鹿長長的脖子，一旦發生事故受傷，不要隨意移動傷患，以免二次傷害。書末還有達克博士小叮嚀，提醒陪伴傷患時可輕聲呼喚、安慰，視情況遮陽或遮雨，保持傷者溫度，等待專業救援。

而「快樂的毛寶寶—聽力」繪本書，則教小朋友認識耳朵裡的毛寶寶「毛細胞」，許多小朋友喜歡戴耳機看手機，高音量可能造成暫時性聽覺疲乏，聽不到聲音，長期下來還可能殺死毛寶寶，損傷聽力。

惟生醫學文教基金會執行長歐淑媛表示，繪本內容與插圖，都經兒童教育專家、台大醫院等醫師反覆開會、修正，透過親子共讀，可從小建立正確的醫學知識。

林鶴雄說，繪本書適讀對象為3到6歲學齡前兒童，明年1月，這些繪本會發送到各縣市教育局處，再分送全國各公私立幼兒園，提供幼教老師做為教材。

另外，基金會也開放全國家庭免費索取繪本書，送完為止，索取地址：「台北市中正區（100）鎮江街7號6樓之1 財團法人惟生醫學文教基金會收」，可撥打電話（02）2395-1919，或親自至基金會索取。