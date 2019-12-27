她懷孕出現妊娠毒血症 洗腎22年致力替腎友謀福

我國洗腎人口逾9萬人，雖半數以上是糖尿病所致的腎病變，但有一群婦女是因妊娠毒血症所致的腎衰竭，洗腎同時還要拉拔孩子長大，是人生一大挑戰。腎友李明蘭即是如此，但她洗腎22年不曾離開職場，還協助腎友找工作、辦旅遊、家訪關心等，幫助更多人走出來、重拾新生。

桃園市腎友協會總幹事李明蘭接受專訪當天，剛從洗腎診所回到辦公室不久，洗腎後的低血壓使她走路較緩慢、說話也較小聲，但她手緊握寫滿筆記的A4紙，認真向記者闡述腎友的生活甘苦，期盼未來腎友的照護品質愈來愈好。

55歲的李明蘭在懷第二胎之前，身體算是相當健康，卻沒想到懷孕4個月併發妊娠毒血症，腎功能就每況愈下，治療苦撐7年後不得不洗腎。「當時兩個孩子年紀小，為了能照常上班養家，我起初和先生討論使用腹膜透析。」

腹膜透析與血液透析相異處在於，前者每天自行洗腎2到5次、每次約20分鐘；後者是一周三天到醫療院所洗腎，一次花3至4小時。只是，李明蘭接受腹膜透析後，愈來愈無法「洗乾淨」，3年後因體力太差，只好改換血液透析至今。

不過李明蘭說，她喜歡游泳，過去腹膜透析有腹部植管，不方便下水，改換血液透析後她就每天去晨泳，而且少了腹部管路，穿衣服不怕肚子鼓或管子掉出。

事實上，李明蘭因腎功能亮紅燈後，就開始關注腎友生活品質，落入洗腎前即是桃園市腎友協會的一員，替腎友謀福。以求職為例，腎友平均體力較差，若無特別專長能促使公司通融，否則容易因體力差而不被聘用。

李明蘭說，協會每隔一段時間就會進行家訪，除了關懷腎友，以及邀請參加活動之外，也會了解是否需連結就業和社福資源。她即曾協助多名腎友求職，例如學校工友、醫院總機接線員等，至今穩定就業，日子過得更有成就感。

另一方面，腎友因洗腎與飲食限制，不喜歡外出或麻煩他人，卻也難圓旅遊夢。協會20多年來，每年委託旅行社辦理「旅遊洗腎」，選定會員最想去的國內外地區，再聯絡當地洗腎室及餐廳，且全程有護理師隨團，「每年開團都秒殺！」但考量安全，一團最多只收15名腎友，行前也需評估體力。

李明蘭說，她至今去過日本、韓國、中國、馬來西亞等多個國家，只要做好準備就不必擔心。只是，腹膜透析者要小心，曾有會員將透析藥水裝在高級皮箱內，旅途中竟被偷走，「還好旅行社立即派員搭機送藥水，成功救援！」

隨時代進步，洗腎藥水更穩定，場域更乾淨，若人工透析血管塞住還能馬上急診處理，整體照護品質提升不少。但李明蘭說，可能是洗腎的健保點值降低、壓縮薪酬，導致專業人力流動快，「當面對不太會上針的護理師，我們都會怕怕的。」

而且，隨透析年資增加，許多併發症會慢慢浮現。李明蘭說，她近年因心血管鈣化裝了3個支架，晚上睡覺會心絞痛，若不吃安眠藥睡不著，也不太敢再冒險出國。雖她經常助人，但偶爾也會出現負面情緒，「覺得生活怎麼這麼艱苦啊！」