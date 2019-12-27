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冬天在陽台、屋頂也能種蔬果 好吃又能綠美化

2019-12-27 15:27聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

冬天適合種植哪些作物呢？新北市景觀處表示，民眾可選擇容易種植的草莓、茼蒿以及芝麻菜，既好吃又好看。可在自家或鄰里空間種起蔬果，既能感受植物生命力喜悅，也能聯繫家人之間的情感。

景觀處表示，草莓為甜點常用食材，內含大量維他命C與胡蘿蔔素。想種出漂亮碩大的草莓，應注意將買來的植株移至較大的盆子，讓根系好好生長；放置在陽台等日照充足且涼爽的地方，並約半個月施一次肥；澆水採少量多次進行，保持土壤略為濕潤，避免積水，且應避免將水淋到葉片或果實，否則易發霉腐爛。

冬天也是適合吃火鍋的季節，茼蒿更是火鍋常見的蔬菜，茼蒿適宜發芽的溫度為15至20度，民眾可對種子「冷處理」，先浸泡4小時，再將種子撈起，冰箱冷藏4小時後即可播種，可增加成功率。栽種時也需注意澆水量，保持土壤略為濕潤即可。芝麻菜則用來製作沙拉，具有淡淡迷人的芝麻味。富含抗氧化劑，又含維生素K，對骨骼有益。播種時應挑選排水性好的土壤，並避免種太密集。

景觀處表示，種菜不一定要大面積空間，新北市向社區鄰里推廣可食地景，在屋頂、陽台或開放區域閒置空間，打造自家食材庫，同時也能綠美化生活空間。民眾如有興趣不妨一試，相關種植指引皆可上景觀處官網查詢，同時若想分享種植經驗，也歡迎加入臉書公開社團「新北可食地景～Fun食樂活團」，即可隨時與新北市的都市農夫們一同交流。

想種出漂亮碩大的草莓，應避免將水淋到葉片或果實，否則易發霉腐爛。圖／新北市景觀處...
想種出漂亮碩大的草莓，應避免將水淋到葉片或果實，否則易發霉腐爛。圖／新北市景觀處提供
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茼蒿適宜發芽的溫度為15至20度，民眾可對種子「冷處理」，先浸泡4小時，再將種子...
茼蒿適宜發芽的溫度為15至20度，民眾可對種子「冷處理」，先浸泡4小時，再將種子撈起，冰箱冷藏4小時後即可播種，可增加成功率。圖／新北市景觀處提供
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草莓為甜點常用食材，內含大量維他命C與胡蘿蔔素。圖／新北市景觀處提供
草莓為甜點常用食材，內含大量維他命C與胡蘿蔔素。圖／新北市景觀處提供
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