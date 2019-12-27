第三屆堉璘奉獻鼓勵獎專訪：蘭恩、陽光、余浩瑋

第三屆堉璘台灣奉獻獎與鼓勵獎得主合影。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

2019年堉璘台灣奉獻鼓勵獎得主於12月17日正式頒發，今年獲得此項榮譽的包含服務蘭嶼偏鄉的財團法人基督教蘭恩文教基金會，服務顏面傷殘者的財團法人陽光社會福利基金會，以及致力於非行少年戲劇關懷的青藝盟盟主余浩瑋。在不同的領域上關懷奉獻，這樣的美好故事值得多多分享。

在幼兒園開辦族語課程 社會福利與文化傳承 蘭恩一力承擔。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

「文化 教育 關懷 蘭嶼需要的 蘭恩就提供」「每次一離開蘭嶼，飛機才剛離開，捨不得的情緒湧上心頭，眼淚就掉下來。」財團法人基督教蘭恩文教基金會代理執行長羅秀芸說著說著，小名娃娃的她，眼淚又在眼眶打起轉來。我們跟隨著娃娃在蘭嶼到處走，蘭恩幼兒園的小朋友看到娃娃姊姊，一個個撲上來討抱，要抱完一輪才能走。在紅頭嶼村四處走走，幾乎每個人都跟娃娃打招呼。

將蘭嶼當成家鄉 蘭恩工作人員深耕社區。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

從1979年創辦幼兒園開始，蘭恩基金會在蘭嶼服務已經40年了。蘭恩提供的服務從社區雜誌、社群媒體、廣播電台、老人照護、送餐服務、幼兒園到社區的手工藝教學，這幾年有感於達悟（雅美）族的文化傳承面臨危機，更是積極發展幼兒的族語教學與老一輩的口傳文化保存，很難想像蘭恩只有14個工作人員，卻要做這麼全方位的服務。

在發電廠旁與飛機場中間的空地上，蘭恩興建了蘭嶼文物館、幼兒園還有供社區辦活動使用的活動中心，甚至還興建了一座傳統地下屋作為文化傳承使用。

工作人員開玩笑說蘭嶼是偏鄉的偏鄉，冬天東北季風一吹，船與飛機時開時不開，島上的生鮮與物資補給，就只能看老天爺臉色。船一到，島上的便利商店就湧來想要採購鮮食換換口味的居民。

和時間賽跑 以族語歌謠比賽記錄口傳珍貴文化。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

比起無法捉摸的東北季風，蘭嶼的達悟（雅美）族沒有文字，老人即興創作的口傳歌謠既是人際溝通也是藝術創作，但是這些隨著老一輩的凋零，跟時間不斷賽跑，蘭恩也持續21年舉辦「紅頭嶼杯族語歌謠大賽」保存達悟（雅美）文化。

這次獲得堉璘台灣奉獻鼓勵獎，蘭恩最急的卻是要汰換娃娃車，不堪使用的兩台娃娃車已經影響孩子的安全，另外像是地板凹陷，設備老舊的廣播電台，還有更多文化保存與文化交流的計畫，蘭恩服務蘭嶼的心又深又廣，就像大海一樣。

「臉部平權 陽光全方位服務顏面傷殘者」本次榮獲堉璘台灣奉獻鼓勵獎的陽光基金會是大家都熟悉。從燒燙傷者照護與庇護開始，陽光堅持以社會企業的方式來服務社會，如洗車工坊與加油站的經營，使陽光能夠發揮大型公益團體的執行力與效率，能夠同時服務大規模的傷友。

陽光基金會以社會企業方式服務顏面傷殘者。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

2015年的八仙塵爆引起社會震動，受傷超過400人，居住地遍佈全台灣，嚴重燒傷者的後續復健與居家關懷全由陽光以政府委託案的形式來輔導，從傷口照料到後續復健，甚至是傷者和家屬的心理輔導與諮商，等同規模空前的燒傷照護，也因為陽光多年的經驗，而順利結案，而他們的照護與輔導經驗也化身為燒燙傷指引手冊，成為教科書等級的重要參考。

陽光發起「臉部平權」運動 矯正網路時代價值觀。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

陽光基金會執行長舒靜嫻也表示，因為八仙的經驗，陽光發現，網路世代的年輕人充滿了「顏值即正義」的扭曲價值觀，讓外觀多少受到影響的燒傷患者更難展開新生活，為此陽光展開「臉部平權」新運動，透過各式各樣的活動，像是提倡履歷不貼照片，讓外表歧視能夠早日消除。

大型意外不會常有，但是陽光注意到現在口腔癌帶來的顏面傷殘問題十分嚴重，這次榮獲堉璘台灣奉獻鼓勵獎，陽光基金會計畫將三百萬元的獎金優先用於口腔癌病友及其家屬的照護與心理輔導，另外從上游的檳榔樹轉種到下游的口腔衛教，陽光基金會將持續以推動臉部平權，持續服務更多傷病友。

「療癒人生創傷 余浩瑋用戲劇點亮非行少年人生」一大早，把道具裝上車，兩台車浩浩蕩蕩從淡水南下嘉義，準備晚間七點高關懷學校的話劇公演，今年38歲的導演兼劇團負責人余浩瑋，認真地指導排練。日常言語客氣有禮的他，有一種熟悉江湖規矩的成熟多禮。青藝盟的演出全靠募款，年輕的演員要自己換衣服整理道具，在設備簡單的禮堂內，沒有燈光，沒有道具組，演員自己整理場地，換場搬道具也是自己來，儘管場地簡單，但是講述著青春心事的話劇，還是一下子牢牢吸引了台下的學生，純真的笑容，很難聯想這些都是因為各種狀況被安置在中繼學校的特殊學生。

余浩瑋以自身藝術表演的經驗，持續點亮非行少年的人生故事。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

原生家庭會家暴，自己也當過中輟生，余浩瑋懂這些孩子。18歲被他的老師「撿回」劇團，戲劇的魅力讓他找到人生意義，也讓他與劇團，透過免費的戲劇訓練與演出，已經服務超過18000位青少年，演出更是超過500場。

每一個中輟生，往往缺乏家庭的關懷，異常行為與暴力，只是這些創傷的後果，余浩瑋表示，透過戲劇訓練，他會讓孩子分享自己的故事，大家一起整理討論，修飾轉化，在戲劇元素提煉的過程中，很多學員第一次認認真真做完一件事情，也是第一次上台表演，享受大家的目光和掌聲，自信也從廢墟中重建。

懂特殊生的苦 余浩瑋跟他們平等對話 引導向善。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

劇團是長時間的相互陪伴與相互合作，也能帶來直接的人際關係磨練與情感交流，能夠讓特殊境遇少年重建被關心與關心別人的能力，這些細微的關懷照顧，只有走過同樣道路的余浩瑋最能夠理解。但是青藝盟的服務不符合公益勸募規定，在財務上比較艱難，也難得到小額捐款。

即使場地設備經費都不足 余浩瑋堅持用戲劇為青少年療傷。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

「但是沒有錢我也要往前衝」，余浩瑋在捷運上接到電話，聽到自己獲得本屆台灣奉獻鼓勵獎時，第一個念頭就是想要大叫，「有三百萬，今年的經費有著落了。」未來余浩瑋的夢想是創立青少年藝術學校，希望讓更多迷途的孩子能用戲劇療傷，在藝術中找到生命的意義。