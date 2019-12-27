牙拔光仍「牙痛」 結果竟是心肌梗塞

有時心臟病的症狀可能不僅是胸痛。一位70多歲的長者日前因為牙槽疼痛去看牙醫檢查出有牙周病，但牙齒拔光後，還是持續疼痛。輾轉到心臟內科診間就診，才被發現有心肌梗塞現象，經心導管治療終於解除牙痛的警報，但也賠上牙齒被拔光的代價。

一般人常多認為心臟病的症狀只有胸悶、心痛，事實上並非如此。國泰健康檢查心臟專科院長葉勳龍進一步說明，醫學上的心絞痛（Angina pectoris）範圍是從上腹部到下巴，如果疼痛部位在下巴或左肩膀也有可能是心臟問題引起輻射狀的疼痛，不可不慎。

胸痛仍是較典型的心臟病徵兆，常有患者因胸口疼痛的現象持續時間不久，就掉以輕心。葉勳龍提醒， 如果胸痛來自於心臟問題，代表是心絞痛、心肌梗塞等疾病。雖然心絞痛未必會心肌梗塞，但心肌梗塞的必要條件是心絞痛，有些人心肌梗塞來不及搶救而致命。

主動脈剝離會有撕裂痛的感覺，範圍是前胸與後背同時疼痛，而且痛感是由「點」到「面」，愈來愈大，一旦有這樣的徵兆就很容易判斷是主動脈剝離，同樣有致命危險。實際上，若有胸悶痛的感覺，除了心臟本身的疾病外，還有包括胸腔疾病、消化系統問題。

葉勳龍說，來自於胸腔疼痛有八成都是因為胸腔肌肉神經與肋膜引起，胸口如有刺痛之感，因為肌肉神經拉傷，大部分跟姿勢有關。例如一個轉身或躺臥的動作，突然有刺痛感，或者是感冒、肺炎引起肋膜疼痛等症狀，可以排除心臟本身的問題。