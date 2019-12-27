北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

連接台北、新北的中正橋改建案今年5月動工，其中銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，將於明年農曆春節期間花5天拆除，工程預計自明年1月23日21時至27日19時，屆時重慶南路三段(和平西路往南)及高架道路均實施交維計畫、全面封閉，北市新工處提醒，汽機車分別可改道行駛水源快速道路和廈門街114巷，作為替代道路。

前身名為川端橋的中正橋連接台北市中正區、新北市永和區，多年來歷經拓寬改建，是北市現存最久橋梁，因耐震係數、防洪高度不符最新標準，北市府決定採「新舊共存」，另闢新橋、保留舊橋；其中重慶南路高架橋也將一併拆除，並選在交通流量較低的春節期間施工，減少擾民。

新工處指出，因應拆除工程，施工期間汽機車均須改道行駛，從台北端上下橋的汽車駕駛須改由水源快速道路行駛，機車族則開放廈門街114巷單側雙向通行，屆時也將增派義交等人員於各施工路段引導車流，並規劃接駁巴士供民眾搭乘，預計1月27日19時拆除工程結束後，全面恢復重慶南路三段雙向三車道通行。

另為配合工程，北市公運處表示，明年1月23日21時至27日19時止，行經施工管制路段(重慶南路三段及重慶南路汀州路口)的公車路線將進行調整，預計影響16條公車路線，取消停靠7個站位，請民眾至鄰近站位或改道動線上的既有站位候車。