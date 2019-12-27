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亞洲第一櫃！洽談10年 台灣芭樂外銷美國今首航

2019-12-27 13:11聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台灣農產外銷再開新頁，和美國洽談10年的芭樂，將海運到美國西岸通路上架銷售。農委會副主委陳駿季、台南市長黃偉哲、美國在台協會高雄分處處長歐雨修等人，今天共同在威名青果有限公司位於台南市楠西區的外銷包裝場，見證台灣芭樂首銷美國啟航，數量是1個貨櫃，重約10公噸。

台南市長黃偉哲表示，今天非常高興，可以說是台灣第一櫃，也是亞洲第一櫃，台灣番石榴銷往美國，是今年10月份美國才允許台灣的芭樂進軍美國，中間有很多包括檢疫，果品培育及防檢措施等，今天才有第一櫃，這一櫃總共有3萬斤的芭樂，就是1萬8千公斤的芭樂銷售到美國，開啟第一響。

黃偉哲說，台灣許多果品銷售到國外，但在美國外銷之門特別難敲，感謝農委會及相關的農政單位，也感謝農民栽植出這麼好的果品，大家去美國的時候，吃到的芭樂是墨西哥來的，但墨西哥的芭樂跟台灣的芭樂根本沒得比，差非常非常多，過去因是東方果實蠅的疫區，導致外銷非常非常的困難，但是經過檢疫及相關的熏蒸設施之後，得以銷售到外國，這是第一個敲門磚，對芭樂相關的果品外銷是有信心，連美國這個磚都敲得開了，那其他各國我相信應該也都是可以順利才對。

黃偉哲表示，墨西哥的芭樂台灣的芭樂根本沒得比！台灣的芭樂又大甜度又高，營養價值也好，水分又多，不管是用來做果汁還是用來吃，「不怕貨比貨，只怕不識貨」，更怕因為不識貨而將台灣的果品汙名化。

農委會副主委陳駿季也說，台灣的芭樂一旦能銷到美國去，就不怕跟其他國家的芭樂相比，像墨西哥的芭樂是比較澀，台灣的芭樂最特殊的地方就是它的脆跟它的口感。

黃偉哲表示，台灣芭樂外銷美國，得感謝大家的努力，各國有各國的標準，台灣要符合各國標準，才能夠進入消費市場，台南市政府將更努力，讓優質的台南、嘉義及高雄農產品打集體戰，一起打亞洲盃和世界盃。

黃偉哲說，台南番石榴種植面積約1460公頃，全台第二，每年產量約3萬2千公噸，自台美雙方於美東時間10月24日共同簽署「台灣產番石榴鮮果實輸美工作計畫」，正式開放台灣番石榴輸入美國後，他即指示農業局積極輔導農友及外銷業者進行番石榴外銷準備作業，很高興台南第一櫃、也是台灣第一櫃番石榴將啟運至美國，台灣成為亞洲第一個番石榴鮮果實准入美國之國家。

農委會與台南市政府今天在台南楠西舉行芭樂外銷美國首航記者會。圖／台南市農業局提供
農委會與台南市政府今天在台南楠西舉行芭樂外銷美國首航記者會。圖／台南市農業局提供
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農委會與台南市政府今天在台南楠西舉行芭樂外銷美國首航記者會。圖／台南市農業局提供
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台南市長黃偉哲今天在芭樂外銷美國首航記者會，力推台灣芭樂品質好，吃得津津有味。圖...
台南市長黃偉哲今天在芭樂外銷美國首航記者會，力推台灣芭樂品質好，吃得津津有味。圖／台南市農業局提供
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黃偉哲墨西哥農委會

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