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飽覽阿里山風景 首屆神木下路跑明年4月登場

2019-12-27 12:55聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

第一屆阿里山神木下馬拉松明年4月12日登場，沿線可飽覽大阿里山風景風光，如牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落等等。

台灣路跑賽事蓬勃發展，馬拉松競賽近來為大眾喜愛的運動項目之一。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處透過馬拉松運動與觀光結合的方式，藉由參與或觀賞運動活動，結合觀光景點及阿里山管理處｢茶、咖啡、原民、生態、鐵道和浪漫｣六大主題旅遊推廣，並以朝向取得國際認證IAAF馬拉松認證為目標，帶動阿里山國際觀光風潮。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天舉辦「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」宣傳記者會。觀光局表示，賽事規畫42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組四大組別，提供多樣化的選擇。

42K及21K將從觸口遊客暨行政中心起跑，沿線可飽覽大阿里山風景風光，如牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落；3K則以牛埔仔愛情大草原環狀路線為主，適合親子及慢跑新手一起參加。

此外，還將舉行「啦啦隊加油競賽」及「選手創意服裝競賽」活動，總獎金達200萬元。42K全馬組第一名可獲得新台幣30萬元，第二名新台幣15萬元，第三名新台幣10萬元，全馬組取男女組前10名，21K半馬組獎金取前10名，鼓勵頂尖選手參加。網址：https://lohasnet.tw

阿里山神木一景。圖／阿里山國家風景區管理處
阿里山神木一景。圖／阿里山國家風景區管理處
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交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天舉辦「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」宣...
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天舉辦「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」宣傳記者會。圖／觀光局提供
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阿里山馬拉松愛情

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