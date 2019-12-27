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檢仔聊齋：失能又熱愛作秀的檢察行政高層

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蛋餅、蘿蔔糕煎不停住戶凍未條 油煙投訴最多是早餐店

2019-12-27 12:17聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

全台約有一萬多間早餐店，不過料理台通常在店門且為開放式，油煙擾民，嚴重影響鄰近住戶的生活安寧。環保署統計光是去年一年，就有327件早餐店投訴案件。為此環保署訂出相關指引手冊，希望輔導早餐店建立無油煙的用餐環境。

環保署說，早餐店小規模經營到處開店，被投訴比例高， 所以今年輔導100家早餐店改善油煙，輔導餐飲業落實「裝設防制設備、維持正常操作、定期維護保養」。選出三家示範早餐店，包括A-bao house虎山店、紅橘子延吉店及麥味登蘆洲正和店。先提供指引，未來採用自主管理方式，環保署給予認證標章，逐步檢討法規，目前沒有規畫要開罰。

環保署長張子敬表示，國內的住商界限不清楚，營業店面和住家很近，因此有一點狀況就會被抗議。早餐店希望永續經營，也不希望常常被鄰居投訴，因此，油煙處理是很重要的事情。

張子敬表示，餐飲業油煙雖然佔空汙的比例不大，對民眾生活卻很重要；使政府思考，怎麼樣的改善，小店家能夠負擔的起，業主才願意投資設備。

環保署空保處長蔡孟裕表示，環保署以及地方環保局收到的所有投訴案中，八成與噪音、異味有關，另與油煙相關的投訴，以早餐店最多。大多數的違規樣態，可能是排氣管就對著隔壁的住戶；或者早餐店大多設置在一樓，油煙沒處理好，樓上住戶反彈大。環保署為此訂出「連鎖早餐店油煙排放減量技術手冊」，以及「餐飲油煙防制設備設置組合指引手冊」。

環保署餐飲業噪音

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