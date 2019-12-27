投藥不要亂槍打鳥 衛福部布局2030全人精準健康照護

運用大數據提升精準醫療與健康照護是國際趨勢，衛福部今天舉辦產官學研高峰會議，宣示布局2030全人精準健康照護體系，包括建置百萬人基因資料庫、推動台灣新生兒全基因體定序、完善相關法規等。未來也將藉此基礎發展精準醫療與檢測的健保給付新策略。

衛福部長陳時中在會中表示，衛福部將化被動為主動，射出「精準醫療」、「健保策略」、「智慧健康」三支箭，布局2030全人精準健康照護體系，「未來要做世界級的」。

衛福部健保署署長李伯璋補充，癌症年花費健保1043億元，許多投藥像是亂槍打鳥，發展精準醫療才能將錢花在刀口上。

李伯璋說，健保署今年4月起給付癌症免疫療法，截至今年11月11日，在649名已接受治療的患者中，26%的人用藥有反應。健保署進一步與國衛院合作，讓治療醫院提供病人檢體給國衛院進行基因分析、發展本土資料庫，盼讓醫療精準度再提升。

未來將建置百萬人基因資料庫、推動台灣新生兒全基因體定序、推動健康大數據的醫療與產業應用、建構真實世界證據相關規範，並加速再生醫療製劑、精準醫療藥品、創新智慧醫材上市。

在健保策略方面，將配合精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務（LDTS）、次世代定序（NGS）相關法規進展，研議新藥及其伴隨式檢測納入健保給付項目。將協助生醫產業使用真實世界數據，研議建構健保精準醫療給付新策略；打造健康存摺軟體開發套件產業加值應用經濟規模；運用AI結合健保開創新商業模式。

在智慧健康方面，將啟動5G遠距醫療來縮小城鄉差距、跨領域合作促進預防與醫療照護、完善前瞻人工智慧（AI）醫材管理法規等。