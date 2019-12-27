合歡山雪季交通管制元旦上路 持續到3月1日

合歡山雪季交通管制自109年1月1日起至109年3月1日止，為期61天，重點包括農曆春節連續假期（1月23~1月29初五）、星期例假日及228和平紀念日連假（2月28至3月1日）均實施交通疏導管制，路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

交通管制期間，若遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時實施交通疏導，有路面結冰或積雪時，依公路主管單位發布之交通管制資訊為主，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行，另自當日晚上17時至翌日7時，依實際情況進行預警性封閉管制路段，相關訊息於當日下午15時前確認。

南投縣政府表示，鳶峰停車場自108年12月1日起進行場域改善工程，為維護遊客安全封閉該場域，無提供加掛雪鏈、廁所及停車等服務，為避免造成遊客不便，提醒遊客需於昆陽、清境及翠峰等地區提前使用廁所等服務。

合歡山雪季廣受遊客喜愛，壯闊高山雪景，美不勝收，但美景通常伴隨著危險，因此呼籲遊客前往合歡山賞雪前，先注意雪季期間交通管制資訊及自身車況與身體健康狀況，備妥保暖物品並有充足睡眠，避免引發高山症或因精神狀況不佳而發生意外，相關賞雪注意事項、雪鏈參考售價及拆裝注意事項已公佈在南投縣風景區管理所官網（https://saao.nantou.gov.tw/default.aspx），並請遊客在雪季旅遊期間共同維護高山環境，將垃圾帶下山，一起營造美好的無痕山林。

合歡山區路況查詢電話：

[太魯閣─大禹嶺]路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段

[大禹嶺─合歡山]路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段

[大禹嶺─梨 山]路段 (04)25951224谷關工務段

[霧社-合歡山]路段 (049)2982066埔里工務段 （049）2802030霧社監工站

[霧社-佳陽]路段--力行產業道路 (049)2802204南投縣政府警察局仁愛分局

合歡山區遊客服務電話：

南投縣警察局翠峰派出所：（049）2802603

花蓮縣警察局合歡派出所：（04）25991114

林務局東勢林區管理處松雪樓：（049）2802980

保七總隊第九大隊太魯閣分隊合歡小隊：（04）25991191