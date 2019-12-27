108年各大學註冊率出爐 這六校註冊率未達六成

教育部今天公告108學年各校註冊率，六校註冊率未達六成，包括台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、和春技術學院、大同技術學院、聖約翰科技大學、台北基督學院，其中和春技術學院註冊率已經兩年未達六成。去年註冊率未達六成有8校、前年有17校。

教育部曾表示，學生總數不到3000人且近兩年註冊率未達六成，教育部可要求限期改善並專案輔導。按照這個標準，和春技術學院已達退場淹水線。但教育部技職司長楊玉惠今天說，列入專輔學校主要還要看財務。如果學校財務沒有問題，那教育部會認為，小而美的學校還是有他的意義在。

有關一直未通過的私校轉型條例，楊玉惠表示，這個立法院會期已經結束，教育部會再重新調整方向。

教育部公告資料後，楊玉惠與高教司長朱俊彰公開向媒體說明資料。有媒體問到，私校境外生人數往下跌，朱俊彰說，資料顯示少了幾百人，大致上是持平。很多學校投入新南向，高教深耕也鼓勵大學做交流。

有關少子化下註冊率的控管，楊玉惠說，教育部會看招生註冊率，如果沒有到一定標準，會請學校調整學校名額，私校註冊率七成以下，會要求做調整，公立學校八成以下，會要求做調整。此舉是希望讓學校積極提出有效招生策略。

今天公告的資料顯示，八成以上大學註冊率高過八成，公立大學33校、私立大學34校、公立技專校院14校、私立技專校院34校。