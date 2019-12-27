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他後悔玩遊戲花掉6位數 「省下來能買幾張台積電」

2019-12-27 11:49聯合新聞網 綜合報導

許多網友都認為把錢花在手遊和線上遊戲上很浪費。 路透
許多網友都認為把錢花在手遊和線上遊戲上很浪費。 路透
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每個人都有物質需求和慾望，花錢買到自己喜歡的東西是開心的一件事，但把錢花在哪才是最令人後悔的？一名網友貼文回憶自己過往總是把錢花在線上遊戲和手遊上，事後回想起來覺得實在太浪費錢了，也決定好好規劃理財，不再肆意揮霍。

原PO在mobile01論壇寫道自己已經30歲了，如今才體會到理財的重要性。他說從當兵至今，花在線上遊戲的錢就多達14萬元，後來手遊崛起，也花了大約10萬元，算一算9年下來也花了24、5萬，讓他現在回想起來覺得實在好貴。原PO說為了花錢玩遊戲，其他方面的開銷就只能盡量省下來，例如3年才買一次衣服、還沒出過國、4G吃到飽辦最便宜的399、平日3餐加起來不超過150元等，但如今他後悔了，「如果我沒有接觸課金人生，現在應該存有3桶金了」。

原PO決定開始好好理財，他說自己沒有買任何保險，並將9成資金都投進股市，也因為領到了一些股利，有感受到存股的好處，接下來他也陸續買進一些會發股利的股票，原PO說這是他唯一理財的方法。他說自己月薪只有3萬5，自從理財之後不無小補，每年額外獲利10~15萬元，多少可以添補一些日常小開銷。

原PO以自身經歷分享，也詢問網友是否也後悔過把錢花在某個地方呢？文章引起許多遊戲愛好者的共鳴，「我是後悔花在線上遊戲，1X多年來花在線上遊戲金額，應該累積起來差不多可以買幾張目前台積電股價的股票，蠻後悔的」、「我玩手遊3年才課金1500不到，現在免費的遊戲和模擬器太多找耐玩的遊戲，才不會胡亂課金」、「遊戲真的倒了就什麼都沒了，所以後來也不敢花太多，都花在比較能撐的遊戲上」、「遊戲我是後悔了，感覺真的沒意義，只是一時的爽度」。

還有其他網友也分享自己最後悔的事，「我以前不該抽菸的，那是最不應該花費的錢」、「有！後悔買錶送給老婆！因為買了她只戴一陣子後就不戴了」、「花錢買股票我最後悔，看到朋友都是花錢印股票，真是差了十萬八千里」、「後悔2年前買特斯拉，跟現有的特斯拉不是同一個等級的」、「買太多書花很多錢，剩回憶」、「比較常後悔的是把時間花在哪，當年紀越長，越發現時間才是最珍貴的」。

Mobile 01手遊線上遊戲
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