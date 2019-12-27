喊燒的多！台鐵賣退役座椅 報名45人來不到一半

退役列車座椅共有四款供選擇。圖／台灣鐵道路透社提供 分享 facebook

台鐵局日前首度販賣觀光列車退役座椅，由於報名熱烈，一度以為當天會掀起搶購熱潮，沒想到拍賣結束，還有一半以上座椅未售出。內部人員感嘆叫好不叫座，僅有一人買到上限的15張。對此，台鐵局表示，開會檢討銷售方式，剩下的椅子也會盡快釋出。

這次賣的四款座椅，包含推拉式自強號雙人坐臥兩用椅（紅、藍）、觀光列車雙人坐臥兩用椅和觀光列車單人坐臥兩用椅，共300張，一張價格1500元到2500元不等，採網路報名制，經篩選共45人獲得至高雄機廠挑選機會。

未料，拍賣當天大部分民眾都空手而歸。據了解，45人中只有一名來自桃園中壢的民眾，購買達上限15張。有人怕搶不到，竟然號召18人一起報名，現場甚至出現「一大群人報名只有一人買」狀況。台鐵局說，銷售不如預期，並非叫好不叫座，「很多人想買，但沒有搶到名額」。重複報名的人多，45個名額只有21人報到，目前考慮下次報名後是否先收取訂金。

雖然銷售狀況不佳，挖到寶的鐵道迷還是相當開心。高雄列車長莊文軒就說，他求學階段搭過一次2079次（這次的退役列車），從高雄前往花蓮，猶記當時所附掛的商務車廂就是使用這樣的座椅，想擺在家中當作沙發。

羅東站站員陳明哲說，他來台鐵工作滿八年，終於等到了除役的座椅，是無價之寶。買了一張要擺在工作室，「買不起火車，至少可以買張椅子過過乾癮」。為了這張椅子，他花6000元的運費，不過覺得很值得，希望台鐵可以趕快開放有興趣的民眾來購買剩下的座椅。

「鐵道情報」總編輯古庭維說，台鐵這次很值得稱讚，終於懂得把剩餘價值放到更大。以火車零件來說，椅子百分之百還原當時模樣，有一定程度魅力，故事性也相對大，「對台鐵來說是個好方向去增加業外收入，同時滿足鐵道迷獵奇的心」。