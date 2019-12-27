你的心有一道牆～網友熱議十大最容易「產生誤會」瞬間

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誰說言者無心，聽者不能有意？

你有過這種經驗嗎？明明不是那個意思，對方卻誤會了；或是錯誤解讀他人的行動、言語。

有時候你我偶爾無心的一句話、一個舉動，都有可能因為時機、氣氛、經驗或是情境導致誤會，讓彼此留下疙瘩，心與心的距離越來越遠。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議「十大最容易誤會的瞬間」，讓我們一起來看看怎樣的情況下超容易「解讀錯誤」吧！

image source：騰訊視頻（示意圖）

10. 關心對方卻被質疑探人隱私

說來無奈，親朋好友齊聚一堂，儘管大多時候都樂於分享自己生活趣事和近況，但有些人事物就像敏感神經，即使你們交情好，都可能出現「哪壺不開提哪壺」的緊張情況，導致你想進一步了解時，被對方貼上窺探隱私、八卦的標籤。

像是你的好姐妹最近似乎有了喜歡的對象，你想幫忙出法子、關心進度，對方卻誤會你太愛八卦，甚至陷入被嘲諷為「別人吃麵你在喊燒」的窘境。

9. 仗義相助卻被說成愛出風頭

你看不慣他人言行舉止時，老是不自覺出面制止嗎？小心內建正義感的你，非但當不了仗義直言的英雄，反而還會被看成倔强莽撞，成天只想刷存在感的「二百五」。

例如你看到路邊有一對夫妻吵得不可開交，甚至準備大打出手而制止時，卻反過來被兩人圍剿是「多管閒事」、「愛裝正義」等，真的是有苦難言啊～難怪網友們會說「很怕公親變事主」、「好心給雷親」！

8. 想保護對方卻遭嗆隔岸觀火

朋友飽受委屈，替對方討回公道、出一口氣是一件很夠意思的事，但有時難免得顧全大局、想好退路，以免招致更悲慘結局。

學生時期的你是否遇過，血氣方剛的朋友與他人起爭執，就算不是理虧的那一方，但形勢佔下風的你們，真起衝突那可不是開玩笑——於是你陪著笑臉把朋友拉走，朋友卻反過來說你沒膽、只會看笑話呢？



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7. 不笑發呆老被以為心情不好

莫非這就是原罪？有些人天生表情嚴肅，是大家俗稱的「派郎臉」，所以一放空不笑，遙望遠方發呆，就被當作心情不好，給人一種「欠他好幾百萬」的距離感，進而遭冠上「脾氣差」、「臭臉王」等無奈封號。

也許你只考試完累了一整天不想講話、只想好好放鬆、發呆靜一靜，但大家卻一直來關心你是否因為考差了而心情不好，吵雜的模樣反而更讓你心煩啦！



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6. 已讀不回或回答俐落被說冷漠

好啦～不得不說「嗯、喔、好」這三字出現在訊息對話裡，確實叫人不太好接話，有一種被畫上句點的冷漠感，甚至覺得自己不被尊重或關心。

當你為了工作焦頭爛額時，又有朋友或是情人傳訊息想跟你「喇低賽」，抽不出時間陪伴對方真的會很崩潰，但又不好意思不回，你只好針對對方的提問「恩啊喔」，或是乾脆先已讀打算慢慢回，沒想到對方就說你太冷漠，或是解讀錯你話裡的訊息，認為不放表情符號代表在生氣，冤枉啊大人Q_Q



5. 不好意思拒絕結果被誤認答應

「欸～你要買午餐可以順便幫我買嗎？」礙於同事之間的情誼你不好意思拒絕，沒想到卻一傳十十傳百，不只要買超多人份的便當還得跑不同商家，久了甚至變理所當然，讓人超想把飯往同事頭上砸啊！



這情況可以說是全世界「濫好人」的生命課題，因為面對請求勇敢說不、果斷拒絕，對他們來說就像要他們命一樣，相當不容易，而這樣的軟弱的性格，自然會造成他人誤會覺得你沒心，甚至遭有心人順水推舟的欺負、壓榨或卸責。

4. 用心付出卻沒有受到重視

或許是個性使然，有些人對所謂的「自己人」比較沒耐心、更嚴苛，甚至會把對方的體貼付出，不自覺視為理所當然，結果越來越隨便，反而將心思全放在「外人」身上，為得只是面子與苦心經營的人際關係。

就像你總是第一個想到要替好友慶生、第一個自告奮勇陪他到保健室、看醫生，角色互換時自己卻總是被忽略，對方還認為「都這麼熟了，別那麼計較」，久了之後真的會很心寒啊...



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3. 長輩關心用錯方法反造成傷害

為什麼長大之後越來越不喜歡過年圍爐了呢？雖然知道長輩們是基於關心，但舉凡「薪水多少」、「何時結婚、何時生小孩、何時生第二胎」等問不完的問題，答案又可能因為觀念不同起爭執，好希望能回到小時候單純吃飯、等著領壓歲錢的時光啊...



關愛方式百百種，會因為每個人接受度、角色定位產生出不同結果。倘若你一昧主張愛之深，責之切，或一心想掌控全局，反而可能拉開雙方距離，讓世代之間出現更嚴重的代溝。

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2. 不小心開了過分的玩笑

你我都知道，生活絕不能少了歡笑，否則沈重的壓力何處宣洩呢？但展現幽默感的同時，其實也要謹慎拿捏分寸，否則一個不小心，可是會傷到他人自尊心，好比拿別人身材開玩笑，進行人身攻擊；或扯到他人的家庭、父母，甚至是人生痛處等，通通都叫人聽了不走心也難啊！

不少人都會拿「人醜性騷擾」來自嘲自己遇到的感情窘境，但這句話從其他人嘴裡說出來，當事人仍是會受傷的，畢竟自嘲與嘲笑的出發點與感受完全不同呀～

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1. 心裡明明有事硬要裝沒事

2019年DC宇宙發燒神片《小丑》你看了嗎？劇中主角「亞瑟·佛萊克」就是最典型「故作堅強」的人啊！

明明他心裡吞了很多苦，卻強逼自己符合社會「正常人」的期待，假裝人生一切美好，至始至終報喜不報憂，結果不幸踏上歪途，也衍生出許多誤會。

就像情侶間鬧脾氣，明明氣得半死卻因為愛面子、賭氣而總說著「沒事」，要嘛對方真的相信了，不然就是看穿你的心思、卻因你的態度更加憤怒，爭執的結果都只是兩敗俱傷。

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image source：Gamesradar（示意圖）

用「心」更靠近 人與人零距離

有時候，一個個誤會在無意間導致人與人的距離越來越遠，時間一久，或許我們都忘記了，無論是任何關係都需要體貼、體諒來維繫。兜兜轉轉，最終會發現，心才是解除隔閡的解藥，只要有心，就能將誤會化解；只要你願意傾聽、願意靠近，善待每一個值得被珍惜的地方，不僅能替他人解圍，練就一身換位思考的貼心本領，甚至擴大到群體，還能為許多角落注入熱情與活力，消除冷與熱、遠與近的「距離」！