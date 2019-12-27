冷到明天清晨 新北富貴角11.8度今全台最低溫

昨天傍晚起，天氣很有感地變冷。中央氣象局表示，今天北台灣一整天仍偏冷，高溫不超過20度，竹苗沿海、空曠地區更有機會出現10度低溫，要特別注意保暖、防寒。跨年夜各地天氣仍冷，但降雨量不多，中南部看到看到元旦曙光機率最高。

根據氣象局觀測資料顯示，今天一早全台平地最低溫出現在新北市富貴角11.8度，其餘新北市雙溪12.2度、桃園市12.2度、新北市深坑12.5度、新北市三貂角12.5度、桃園市中壢12.7度、宜蘭羅東12.9度，都未超過13度。

氣象局預報員張承傳表示，今天大陸冷氣團持續影響之下，北台灣一整天都偏冷，新竹以北、東北部高溫不會超過20度，北部、東北部低溫普遍約13、14度，竹苗沿海及空曠近山區甚至有機會出現10度左右低溫。

氣象局已經針對新竹、苗栗地區發布了低溫特報黃色燈號，請注意保暖。中南部及花東早晚也冷，低溫約15至18度，白天高溫約21至26度，中南部地區要留意日夜溫差。

張承傳表示，明天清晨溫度仍低，尤其新竹、苗栗沿海空曠地區，可能還是有10度左右低溫，此外，明天開始到下周一受到巴逢颱風所帶來的水氣影響，明天晚上由南往北開始降雨，降雨逐漸增多。

張承傳說，12月31日、1月1日東北季風再度增強，北部、東北部溫度又會再下降。31日白天降雨稍微明顯，晚上降雨就會減少，北部、東半部僅剩一些零星雨，中南部則不太降雨，天氣較穩定。