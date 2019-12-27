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大陸冷氣團影響北台灣急凍 吳德榮：明白天回溫

2019-12-27 07:54聯合報 記者雷光涵／即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨北台灣氣溫急速下降，到明天清晨氣溫都偏低，中南部早晚也涼，明白天起氣溫才會明顯回升，不過明晚起降雨機率逐漸提高。

吳德榮指出，台北市氣象局測站今晨6時40分出現14.6度的低溫，雖未達「大陸冷氣團」標準（氣象局≦14度），但確已明顯轉冷。北部、東北部、花東及恒春半島有局部降雨。

他指出，最新（26日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，受冷空氣影響、今天至明晨北台灣氣溫偏低，要注意保暖。迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率，北部平地轉為多雲；中南部晴時多雲、早晚氣溫亦較低。今天氣溫：北部13至18度、中部14至23度、南部15至27度、東部14至24度。

吳德榮表示，明天白天起至下周日（29日）冷空氣持續減弱。明日白天各地多雲時晴，氣溫明顯回升，明晚起南海，颱風巴逢的殘餘水氣逐漸移入，各地雲量漸增，降雨機率逐漸提高；下周日各地皆有降雨機率、降雨範圍也擴大。

下一波冷氣空氣在下周一、二，吳德榮說，下波略遜於前波、但挾帶更多水氣的東北季風南下，中部以北及東半部有局部雨，轉為濕冷的天氣。

他說，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約會降至13、14度；台北市平地低溫約降至14、15度，戶外活動、注意保暖，北部、東北部、花東的民眾出門要記得帶傘，跨年、迎曙光活動，可能受到干擾。

下周三（明年元旦）白天起至下周四（1月2日）天氣轉乾，北部平地轉多雲時晴，中南部晴時多雲，迎風面北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率；冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

中央氣象局說，今天持續在大陸冷氣團影響之下，迎風面的東半部、大台北地區仍有局部下小雨機率；溫度方面，清晨竹苗沿海及空曠近山區甚至有機會出現10、11度左右低溫，氣象局也針對該地區發布了低溫特報黃色燈號。

氣象局表示，北台灣一整天都偏冷，新竹以北、東北部高溫不會超過20度，北部、東北部低溫普遍約13、14度；中南部及花東早晚也冷，低溫約15至18度，白天高溫約21至26度，中南部地區仍要留意日夜溫差。

民眾外出穿上厚重衣物出門、手拿杯熱飲，抵抗低溫。本報資料照片
民眾外出穿上厚重衣物出門、手拿杯熱飲，抵抗低溫。本報資料照片
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氣象局冷氣團

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