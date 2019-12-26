故宮發表易讀版導覽手冊 銀髮族兒童身障者更靠近國寶

故宮國寶身世複雜，導覽手冊落落長，字小又難懂？國立故宮博物院今日發表「故宮易讀版導覽手冊」，首度以「易讀易懂」（information for all）的概念，針對故宮國寶青銅器及陶瓷常設展間設計遊戲式導覽手冊，推出線上版供觀眾下載，未來也將提供現場紙本申請。

故宮表示，此一導覽手冊適用對象除了心智障礙者外，兒童、高齡及一般觀眾皆可使用。此外，故宮同時開發台灣版易讀易懂的識別圖示，未來將免費提供給博物館、藝文空間等場所編製易讀版手冊使用，作為所有身心障礙者參觀使用的友善指南。

去年，故宮與台北市陽明教養院合作推出「動物在哪裡？-共融版故宮探索手冊」線上版，今年再度與陽明教養院合作藝術療育系列課程，並從中觀察心智障礙者需求，邀請職能治療師、社工或教保員、圖像設計、身心障礙學者等專家，以及心智障礙青年提供第一手使用者經驗，共同編擬出最符合使用者需求的「故宮易讀版導覽手冊」。

此一手冊的特色是排版簡單、顏色對比清楚、字體較大、內容口語化。使用對象包括兒童、高齡者與心智障礙者，此外還搭配有趣的小遊戲，適合家長帶孩子參觀，一起玩遊戲及互動。

●「故宮易讀版導覽手冊」下載網址: https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=03010642#footer