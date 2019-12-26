親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

109年對地綠色環境給付申報 明年1月2日開跑

2019-12-26 20:51聯合報 記者吳姿賢／即時報導

109年「對地綠色環境給付計畫」明年1月2日至2月7日報名，符合資格且有意願參加的農民，可攜帶證明文件到戶籍所在地公所、農會完成全年兩個期作申報作業。

為提高國產糧食供應，同時提供復耕多元選擇，農糧署表示，明年持續鼓勵農民在適地適作原則下，以契作方式種植非基改大豆、硬質玉米、小麥、毛豆等具進口替代或外銷潛力的「契作戰略作物」，並依作物品項給予每公頃3萬元至6萬元獎勵金。

農民也可從農糧署公告40項全國適用及5項地方政府自提的「地方特色作物」選擇種植，每公頃2.5萬元獎勵金。

為維護農業生產環境資源，農糧署109年起針對非都市土地特定農業區，以及一般農業區的農牧用地，申辦「對地綠色環境給付計畫」轉作、契作及種稻者，經勘查合格，除原獎勵及給付金外，再給予「農業環境基本給付」每期作每公頃5000元。

若未符合該計畫基期年資格土地，實際種植農糧作物者，可申報自行復耕種植登記，同樣能領取農業環境基本給付。但辦理生產環境維護（含耕作困難地）、林木、庭園景觀栽植或零星點綴栽植花木造景的土地，則不核予農業環境基本給付。

另外，近年來氣候異常頻仍，一期稻作時常面臨供水不穩風險，農糧署表示，明年將持續針對石門水庫、新竹上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫下游及曾文烏山頭水庫等水庫灌區內選定農地，辦理第1期作耕作制度轉型措施，不限是否為基期年農地均可參加。

除了鼓勵種植綠肥、景觀作物或辦理翻耕，還會給予每公頃7.6至8.7萬元獎勵金。不種稻改種其他作物者，除了大宗蔬菜及易產銷失衡作物以外，也能領取每公頃3至9萬元獎勵金。

109年「對地綠色環境給付計畫」明年1月2日至2月7日報名。圖／農糧署提供
109年「對地綠色環境給付計畫」明年1月2日至2月7日報名。圖／農糧署提供
分享

石門水庫農糧署農民

延伸閱讀

福座開發以苗栗土地還債3.5億 朱國榮涉證交...

高市府明年啟動3項容積檢討放寬 逾600公頃...

坑洞害女騎士摔斷鎖骨 法院認台鐵局怠於維護判...

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到...

農糧署3長進駐雲林 解花生之亂

農糧署副署長坐鎮雲林 花生已收購4千多噸

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020最辣桌曆來了！越捷航空選美皇后穿比基尼提倡環保

2019-12-26 18:10

故宮發表易讀版導覽手冊 銀髮族兒童身障者更靠近國寶

2019-12-26 20:52

她去海邊散步竟見「躺地浮屍」？真相大反轉網笑虧：嚇到差點報警

2019-12-26 20:00

喝豆漿會使子宮肌瘤變大？ 營養師揭背後原因

2019-12-26 19:39

台大建議聽損兒確診就應做基因檢測 少走治療冤枉路

2019-12-26 18:42

台灣每年3000心臟病寶寶誕生 7歲心疼娃娃夢想拍全家福

2019-12-26 18:26

雲林2鴨場確診禽流感 撲殺6207隻鴨

2019-12-26 18:08

運動後出現三症狀 正常孩子恐陷心律不整致命危機

2019-12-26 17:39

控制不住發笑 研究：罹患癡笑性癲癇

2019-12-26 17:33

牙周病不可輕忽 家中成員可能會傳染

2019-12-26 17:15

海鮮版年貨大街！全國漁會周末擺攤台灣鯛買一送一

2019-12-26 17:04

明年1月20-29日北市計程車春節加成 每趟多20元

2019-12-26 16:46

影／繼續延 溫泉券、夜市券延到明年2月底

2019-12-26 16:22

27歲女慶生狂嗑5天火鍋 竟「急性痛風」發作

2019-12-26 15:55

癮君子洗腎猝倒見異象 醫護救回一命決定戒菸

2019-12-26 15:42

FRC競賽參賽者增 高中師盼大學特殊選才看見他們

2019-12-26 15:37

防偽藥非法醫材 台中榮總區塊鏈運用醫療智慧物流

2019-12-26 15:36

越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國

2019-12-26 15:25

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

影／「天狗食日」日偏食 台中各地觀測清楚

2019-12-26 15:05

秋冬補助溫泉券延長至109年2月 夜市券擬比照

2019-12-26 15:00

猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫

2019-12-26 14:49

重返野百合聖地 環團爭取呼吸自由

2019-12-26 14:44

他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用

2019-12-26 14:34

注意！3類新制2020元旦上路

2019-12-26 14:25

膝關節痛腫2周以上 當心類風濕性關節炎

2019-12-26 14:24

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 14:22

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

彭政閔持續深耕棒球運動 12/28舉辦首場自傳簽書會！

2019-12-26 14:05

影／南韓江原道連接桃園直飛航班首發

2019-12-26 13:31

遠航員工陳情盼復飛 民航局：嚴謹審酌中

2019-12-26 13:04

1月20日~29日北市計程車實施春節加成 一律照表收費

2019-12-26 12:21

王功吃鮮蚵訪景點打卡 西濱中部路段暢通

2019-12-26 12:17

西濱公路減碳奪國際獎 女性工程師功不可沒

2019-12-26 12:16

精準對抗超級細菌 長庚、央大用AI開發出預測模型

2019-12-26 12:14

場面拉風？人夫曬最狂「四輪車聚照」 網笑翻：全部哭起來爸爸就跑光

2019-12-26 12:00

吸藥不確實 半數肺阻塞患者方式不正確療效打折

2019-12-26 11:41

紫錐花萃取物抗病毒 可開發保健產品

2019-12-26 11:37

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27
看更多

熱門文章

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00

氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

2019-12-26 09:40

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

2019-12-26 00:24

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

台61線桃園區間測速 元旦起開罰

2019-12-25 23:22

女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻

2019-12-26 11:01

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

影／被釣中開始暴走！ 劍魚險刺中一旁潛水客

2019-12-26 08:24

甜鹹交織美味！亞洲獨家肯德基「美式甜甜圈咔啦雞腿堡」魅惑上市

2019-12-26 14:36

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 10:07

大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN「迪士尼2020鼠於你集點」元旦開跑

2019-12-26 13:20

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05

全家便利商店「錢鼠開運福袋」元旦限量開賣！百萬汽車等你抽　還有3款獨家跨界福袋

2019-12-26 15:04

影／繼續延 溫泉券、夜市券延到明年2月底

2019-12-26 16:22

每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺　

2019-12-26 00:00

Hello Kitty、米奇賀歲！7-ELEVEN「限量春節金鼠年福袋」快搶買　最大獎抽汽車

2019-12-26 14:28

搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張訂位

2019-12-26 00:20

蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」

2019-12-26 00:22

他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用

2019-12-26 14:34

猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫

2019-12-26 14:49

越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國

2019-12-26 15:25

蘇花改提前通車 「測試春節疏運」

2019-12-26 00:16

喝豆漿會使子宮肌瘤變大？ 營養師揭背後原因

2019-12-26 19:39

肌萎兒臨終：我先去天堂找一個家 等把拔和馬麻

2019-12-25 23:02

容易三分鐘熱度、什麼事都想嘗試！5個工作不持久的星座

2019-12-26 11:17

27歲女慶生狂嗑5天火鍋 竟「急性痛風」發作

2019-12-26 15:55

2020年1月生命靈數運勢分析：引爆的戰局 只為換去頹壞的過去

2019-12-26 09:43

桃機春節塞機 誤點拚控制半小時內

2019-12-26 00:17

動物園開園前先逛一波！新竹公園城市躲貓貓點燈到2月16日

2019-12-25 22:24

50歲後，哪種特質為你帶來好財運？

2019-12-26 10:30

牙周病不可輕忽 家中成員可能會傳染

2019-12-26 17:15

海鮮版年貨大街！全國漁會周末擺攤台灣鯛買一送一

2019-12-26 17:04

孫藝真、珍妮佛安妮斯頓喜愛的Valextra包款 玫瑰粉新色好甜

2019-12-26 18:19

2020最辣桌曆來了！越捷航空選美皇后穿比基尼提倡環保

2019-12-26 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top