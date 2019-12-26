109年對地綠色環境給付申報 明年1月2日開跑

109年「對地綠色環境給付計畫」明年1月2日至2月7日報名，符合資格且有意願參加的農民，可攜帶證明文件到戶籍所在地公所、農會完成全年兩個期作申報作業。

為提高國產糧食供應，同時提供復耕多元選擇，農糧署表示，明年持續鼓勵農民在適地適作原則下，以契作方式種植非基改大豆、硬質玉米、小麥、毛豆等具進口替代或外銷潛力的「契作戰略作物」，並依作物品項給予每公頃3萬元至6萬元獎勵金。

農民也可從農糧署公告40項全國適用及5項地方政府自提的「地方特色作物」選擇種植，每公頃2.5萬元獎勵金。

為維護農業生產環境資源，農糧署109年起針對非都市土地特定農業區，以及一般農業區的農牧用地，申辦「對地綠色環境給付計畫」轉作、契作及種稻者，經勘查合格，除原獎勵及給付金外，再給予「農業環境基本給付」每期作每公頃5000元。

若未符合該計畫基期年資格土地，實際種植農糧作物者，可申報自行復耕種植登記，同樣能領取農業環境基本給付。但辦理生產環境維護（含耕作困難地）、林木、庭園景觀栽植或零星點綴栽植花木造景的土地，則不核予農業環境基本給付。

另外，近年來氣候異常頻仍，一期稻作時常面臨供水不穩風險，農糧署表示，明年將持續針對石門水庫、新竹上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫下游及曾文烏山頭水庫等水庫灌區內選定農地，辦理第1期作耕作制度轉型措施，不限是否為基期年農地均可參加。