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喝豆漿會使子宮肌瘤變大？ 營養師揭背後原因

2019-12-26 19:39聯合新聞網 綜合報導

婦人害怕喝豆漿會造成子宮肌瘤復發，但沒想到塑化劑才是關鍵。圖擷自YouTube
婦人害怕喝豆漿會造成子宮肌瘤復發，但沒想到塑化劑才是關鍵。圖擷自YouTube
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子宮肌瘤是女性常見的良性骨盆腔腫瘤，而網路上流傳喝豆漿會造成子宮肌瘤變大的傳言，讓許多女性非常擔心，但這是否是真的？一名婦女在切除完子宮肌瘤後擔心不能喝豆漿，而營養師認為適量的喝沒問題，但沒想到過了兩、三年後子宮肌瘤卻復發，經過檢查後才發現原來「塑化劑」才是致病關鍵。

營養師許瓊月日前上節目「醫師好辣」分享一起案例，一名媽媽做完子宮肌瘤切除手術後，因聽聞喝豆漿會造成子宮肌瘤變大，擔心不能喝於是到營養諮詢門診詢問營養師，但營養師表示豆漿為天然的食物，會引發子宮肌瘤的機率非常低，但也還是建議不要過量，一天喝一杯到兩杯就好。

這名媽媽在遵照營養師的指示下喝豆漿，但過了兩、三年後她的子宮肌瘤又長了出來，進一步做檢查時發現她的尿液裡有磷苯二甲酸酯的成分，追問之下才得知她的豆漿裡含有塑化劑。

因為這名媽媽想買天然的食材，所以到市場購買一大包20元的那種豆漿，大家認為店家做完豆腐剩下的黃豆做成豆漿，應該是很天然沒有任何添加物的，但沒想到那種豆漿是在很熱的時候用塑膠袋裝起來，也想不到讓她子宮肌瘤又復發的原因是「塑化劑」。

最後營養師建議這名媽媽在家自己用黃豆打豆漿喝，而到目前經過了三、四年，她的子宮肌瘤也沒有再復發過。

聯青診所家醫科醫師顏佐樺醫師曾接受採訪表示，子宮肌瘤成因不明確，目前研究顯示跟基因、荷爾蒙及飲食習慣等較為相關，雌激素過量是誘發因子之一，臨床也發現肥胖者，雌激素的量較多，因而有子宮肌瘤的比例也較高。想讓雌激素不再堆積在體內，顏佐樺說，可補充十字花科蔬菜，幫助肝臟的雌激素代謝，或是山藥、豆漿、豆腐等植物性荷爾蒙。

顏佐樺說，坊間流傳有子宮肌瘤不應吃豆類製品，但事實上，適量攝取豆製品中的植物性雌激素如大豆異黃酮，不足以影響體內的荷爾蒙，甚至當體內雌激素過高時，大豆異黃酮會競爭雌激素接受器，調節雌激素功能，因此無須過於擔心。

沒想到有些豆漿是在很熱的時候用塑膠袋裝起來，造成豆漿裡含有塑化劑。
沒想到有些豆漿是在很熱的時候用塑膠袋裝起來，造成豆漿裡含有塑化劑。
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塑化劑醫師腫瘤豆製品肥胖

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