台灣每年3000心臟病寶寶誕生 7歲心疼娃娃夢想拍全家福

7歲的甄甄體型比同齡孩子更瘦小，嘴唇總像畫上了「紫唇妝」，其實是因為她出生就患有複雜性先天性心臟病，原應是分隔的4個心臟房室被打通，僅有單一心房、心室，即使不斷開刀保命，讓身上布滿因打針而留下的痕跡，因病情影響須長期住院，所以無法像其他孩子一樣到校讀書，幾乎「以院為家」的她童言童語地說，最大的心願就是拍一張全家福照片。

甄甄出生時就有明顯嘴唇發紫，血氧濃度顯示只有60%，由醫師確診為兩側右心房症，出生24小時內就緊急轉介到台大醫院動刀，才得以維持生命。這7年期間，甄甄住院次數高達19次。

台大醫院小兒心臟科主治醫師邱舜南說，甄甄雖然需反覆住院，手上常有打針痕跡，但甄甄非常乖巧，好好遵守醫師叮嚀，是個惹人疼愛的孩子。甄甄的故事在台灣其實並不少見，我國先天性心臟病占新生兒的千分之八至十，相當於台灣每年有三千至四千罹患心臟病的寶寶誕生。

這些孩子從兒童時期起心臟病成為威脅生命的不定時炸彈。心臟病兒童基金會理事長王主科提醒，先天性心臟病是兒童最常見心臟問題，易有心律不整，但診斷及開刀技術進步，大部分先天性心臟病童已能在早期得到完全矯正，可以過正常生活。

雖然先心病治療越來越進步，但仍須把握治療時間，預防猝死悲劇發生。可分析NUSKIN如新善的力量慈善基金會，透過「台灣先天性兒童心臟病」認知調查發現，近七成父母不瞭解學生心臟病篩檢的重要性，心臟篩檢可幫助家庭及早了解孩子心臟問題。