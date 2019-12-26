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運動後出現三症狀 正常孩子恐陷心律不整致命危機

2019-12-26 17:39聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

心臟疾病已是我國十大死因第二名，尤其107年致死成長率直逼第一，兒童心臟科醫師提醒，孩童心因性猝死常見原因之一的心律不整，除先天性心臟病孩子容易有心律不整，即使是結構正常的小朋友也可能有心律不整問題，家長若發現孩子在運動後，容易胸痛、頭暈、心悸，就要特別留意。

台大醫院小兒心臟科主治醫師邱舜南說，正常人的心律是由右心房的竇房結啟動，傳到房室結、房室束，以及心室傳導系統使心室收縮，造成規律的心跳。心律不整的種類很多，只要不是正常竇房節啟動，或整個傳導系統有任何問題就會造成心律不整，包括心臟跳得太快、太慢、或不規則、甚至心跳停止。

邱舜南進一步說明，有些心律不整是良性的，如竇性心律不整、心房早期收縮、結性節律、不頻繁的心室早期收縮等，臨床上不會有嚴重的症狀或併發症，也不需要任何的治療；病理性心律不整分為心搏過速及心搏過緩。

其中病理性心律不整需要積極治療，邱舜南提醒，病理性心律不整輕則胸痛，頭暈，心悸，嚴重會暈厥甚至猝死，長期治療則以藥物控制或心導管燒灼治療，依據醫師評估，有些患者需裝置心跳律調節器治療，或考慮植入性心臟去顫器。

若家中孩子在運動後，容易胸痛、頭暈、心悸，甚至曾在運動時暈厥，如果家族又剛好有心律不整病史， 甚至有年輕猝死家族史，建議帶小朋友去醫院做進一步檢查，如心電圖及心臟超音波，輕忽不得。

確診後需遵照醫師指示嚴格限制其運動，保持生活規律，避免上述誘發因子，同時小患者家屬應學會心肺復甦術以備不時之需。一旦有症狀立即送醫治療，並建議隨時身上備有疾病診斷，以幫助急診醫師處理，預防猝死悲劇發生。

兒童心臟科醫師提醒，除先天性心臟病孩子容易有心律不整，即使是結構正常的小朋友也可...
兒童心臟科醫師提醒，除先天性心臟病孩子容易有心律不整，即使是結構正常的小朋友也可能有心律不整問題，家長若發現孩子在運動後，容易胸痛、頭暈、心悸，就要特別留意。圖／本報資料照
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醫師患者台大醫院

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