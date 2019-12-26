控制不住發笑 研究：罹患癡笑性癲癇

研究人員經過研究後，發現癡笑性癲癇為癲癇的一種，可能為下視丘錯構瘤所導致。(photo by Wikipedia) 分享 facebook 癡笑性癲癇會讓病患無法控制自己地發笑，電影「小丑」中的主角患的可能就是此種疾病。夏威夷大學馬諾阿分校約翰‧A．伯恩斯醫學院近期接觸到一位癡笑性癲癇患者，他已飽受癡笑性癲癇困擾長達33年之久，卻從未接受過治療。經過研究人員研究後發現，癡笑性癲癇為癲癇的一種，可能為下視丘錯構瘤所導致。

下視丘錯構瘤造成？

根據《每日醫學新聞》報導，這位癡笑性癲癇患者有腦瘤、糖尿病、思覺失調症病史，且正經歷漸進式的認知功能障礙與行為改變。研究人員使用腦電圖了解這位病患的大腦活動狀況，發現他的左額顳葉區域有與癲癇症患者同樣的症狀。醫護人員最後為該名患者開了抗癲癇的藥物，讓他得以控制那些不由自主地笑聲。

除此之外，研究人員也對該患者進行核子共振成像掃描，發現他的下視丘出現畸形，看起來應是下視丘錯構瘤。研究人員解釋，目前研究顯示下視丘錯構瘤可能導致癡笑性癲癇，而其特殊症狀便是會無法控制地發笑，也會造成認知功能發展障礙與行為問題。

早期診療有助緩解

《Medical Xpress》報導，進行評估的專家貝克威斯表示，身為臨床醫師，此研究能能讓更多醫師提供癡笑性癲癇患者更好的照護。貝克威斯也表示，徹底的檢查必須包括特別針對鞍上區的神經成像以及腦電圖。早期診斷與病患教育能避免多餘且不必要的治療。

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