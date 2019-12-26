親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

牙周病不可輕忽 家中成員可能會傳染

2019-12-26 17:15聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

五十歲的蔡先生長期熬夜生活作息不正常，牙周長期不適直到牙痛齒搖才求診牙醫，經過確診後為重度牙周病。原本以為只是單純的牙齒疾病，但經過醫師提醒前去醫院抽血檢查，才發現自己竟也罹患了糖尿病。醫師表示，牙周病不僅是牙齒疾病，可能還和其他慢性疾病有高度相關性，且牙周的致病細菌還可能傳染給家人和伴侶，不可輕忽。

衛福部曾於2018年進行一項大型口腔研究，發現高達八成的台灣民眾罹患牙周病，但近半數以上民眾對於牙周病卻毫無自覺或是不處理，任其惡化。

開業牙醫師賴柏超表示，牙周病的致病成因很多，主要是因為大量相關細菌繁殖積聚，大都與不良生活習慣有關，包括抽煙、熬夜、藥物、工作壓力、營養不良等。輕則可能出現牙齦紅腫發炎不適，嚴重可能因為牙周支持組織過度破壞，造成牙齒鬆動、移位甚至脫落。

賴柏超表示，牙周病不能輕忽之處更在於和糖尿病等慢性疾病有高度相關。由於牙周病是牙周細菌造成發炎，糖尿病患者的末梢血液差，可能導致發炎擴大，導致牙周病感受性增加，而中重度牙周病患者罹患糖尿病及其慢性併發症的風險也會增加。

另外，牙周病可能透過唾液再傳染給家人及伴侶；也就是一人得到牙周病，家中其他成員罹病機率也大幅增加。因此賴柏超提醒，若是家中有人罹患牙周病，除了患者本身要要尋求牙周病的治療外，其他成員最好也能定期接受洗牙與牙周病篩檢，並加強正確潔牙的習慣。

醫師表示，牙周病不能輕忽之處在於和糖尿病等慢性疾病有高度相關，且可能會傳染。示意...
醫師表示，牙周病不能輕忽之處在於和糖尿病等慢性疾病有高度相關，且可能會傳染。示意圖／ingimage
分享

牙周病糖尿病患者

延伸閱讀

被笑「肥豬」不敢照鏡子 他不動手術甩肉21公...

六旬糖尿病婦打針到低血糖沒感覺 突昏倒丈夫嚇...

咖啡降糖尿病和死亡風險 但選錯種類熱量差24...

血糖超標沒罹糖尿病別僥倖！「糖前期」仍危機重...

喝茶真的能控制血糖！降血糖還有5件事更重要

飯前飯後血糖值多少才對？看懂你的糖尿病檢查報...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

運動後出現三症狀 正常孩子恐陷心律不整致命危機

2019-12-26 17:39

海鮮版年貨大街！全國漁會周末擺攤台灣鯛買一送一

2019-12-26 17:04

影／繼續延 溫泉券、夜市券延到明年2月底

2019-12-26 16:22

27歲女慶生狂嗑5天火鍋 竟「急性痛風」發作

2019-12-26 15:55

台灣每年3000心臟病寶寶誕生 7歲心疼娃娃夢想拍全家福

2019-12-26 18:26

2020最辣桌曆來了！越捷航空選美皇后穿比基尼提倡環保

2019-12-26 18:10

雲林2鴨場確診禽流感 撲殺6207隻鴨

2019-12-26 18:08

控制不住發笑 研究：罹患癡笑性癲癇

2019-12-26 17:33

明年1月20-29日北市計程車春節加成 每趟多20元

2019-12-26 16:46

癮君子洗腎猝倒見異象 醫護救回一命決定戒菸

2019-12-26 15:42

FRC競賽參賽者增 高中師盼大學特殊選才看見他們

2019-12-26 15:37

防偽藥非法醫材 台中榮總區塊鏈運用醫療智慧物流

2019-12-26 15:36

越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國

2019-12-26 15:25

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

影／「天狗食日」日偏食 台中各地觀測清楚

2019-12-26 15:05

秋冬補助溫泉券延長至109年2月 夜市券擬比照

2019-12-26 15:00

猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫

2019-12-26 14:49

重返野百合聖地 環團爭取呼吸自由

2019-12-26 14:44

他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用

2019-12-26 14:34

注意！3類新制2020元旦上路

2019-12-26 14:25

膝關節痛腫2周以上 當心類風濕性關節炎

2019-12-26 14:24

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 14:22

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

彭政閔持續深耕棒球運動 12/28舉辦首場自傳簽書會！

2019-12-26 14:05

影／南韓江原道連接桃園直飛航班首發

2019-12-26 13:31

遠航員工陳情盼復飛 民航局：嚴謹審酌中

2019-12-26 13:04

1月20日~29日北市計程車實施春節加成 一律照表收費

2019-12-26 12:21

王功吃鮮蚵訪景點打卡 西濱中部路段暢通

2019-12-26 12:17

西濱公路減碳奪國際獎 女性工程師功不可沒

2019-12-26 12:16

精準對抗超級細菌 長庚、央大用AI開發出預測模型

2019-12-26 12:14

場面拉風？人夫曬最狂「四輪車聚照」 網笑翻：全部哭起來爸爸就跑光

2019-12-26 12:00

吸藥不確實 半數肺阻塞患者方式不正確療效打折

2019-12-26 11:41

紫錐花萃取物抗病毒 可開發保健產品

2019-12-26 11:37

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

關節紅腫熱痛持續兩周以上 小心得了這個棘手疾病

2019-12-26 11:20

影／串起客運環島網！ 北花客運「回遊號」超美亮相

2019-12-26 11:20

老農津貼調高 明年上半年農業新制照過來

2019-12-26 11:18

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00
看更多

熱門文章

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟

2019-12-25 21:05

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

阿嬤的味道回來了 明星花露水109年1月復出飄香

2019-12-25 19:26

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top