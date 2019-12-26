牙周病不可輕忽 家中成員可能會傳染

五十歲的蔡先生長期熬夜生活作息不正常，牙周長期不適直到牙痛齒搖才求診牙醫，經過確診後為重度牙周病。原本以為只是單純的牙齒疾病，但經過醫師提醒前去醫院抽血檢查，才發現自己竟也罹患了糖尿病。醫師表示，牙周病不僅是牙齒疾病，可能還和其他慢性疾病有高度相關性，且牙周的致病細菌還可能傳染給家人和伴侶，不可輕忽。

衛福部曾於2018年進行一項大型口腔研究，發現高達八成的台灣民眾罹患牙周病，但近半數以上民眾對於牙周病卻毫無自覺或是不處理，任其惡化。

開業牙醫師賴柏超表示，牙周病的致病成因很多，主要是因為大量相關細菌繁殖積聚，大都與不良生活習慣有關，包括抽煙、熬夜、藥物、工作壓力、營養不良等。輕則可能出現牙齦紅腫發炎不適，嚴重可能因為牙周支持組織過度破壞，造成牙齒鬆動、移位甚至脫落。

賴柏超表示，牙周病不能輕忽之處更在於和糖尿病等慢性疾病有高度相關。由於牙周病是牙周細菌造成發炎，糖尿病患者的末梢血液差，可能導致發炎擴大，導致牙周病感受性增加，而中重度牙周病患者罹患糖尿病及其慢性併發症的風險也會增加。