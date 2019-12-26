海鮮版年貨大街！全國漁會周末擺攤台灣鯛買一送一

距離過年僅剩一個月，許多民眾已開始採買年貨。漁業署因應送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求，輔導中華民國全國漁會本月28日、29日在台北希望廣場農民市集辦理「國產鮮魚享鮮開運」年節推廣活動，基隆區漁會等8個漁民團體將促銷展售，台灣鯛買一送一，還有滿額贈魚類圖鑑月曆。

另外，2020年1月17至19日新北市三重示範魚市場將匯集全國最優質精緻水產品的年貨大街活動，讓消費者一次購足年節魚貨。

五星級金牌主廚邱兆毅28日將在台北希望廣場農民市集，以韓式料理示範「年年高升、年年昌盛」開運寓意的黃金鯧，還有泰式料理示範象徵「福壽長久」的台灣鯛，料理程序簡單又快速，不諳廚藝也可輕鬆上手。主廚親自設計的年節用魚食譜，當天會現場分送及置放漁業署、全國漁會臉書。

為配合漁業署政策，全國漁會28、29日將在台北希望廣場農民市集展售魚貨，包括石斑魚、金目鱸、黃金鯧、台灣鯛、白蝦、文蛤、鰻魚等海味，同時規畫「石來運轉石斑魚元寶」、「五福臨門香煎午仔魚」與「節節高升一口白蝦」等DIY體驗、品嘗活動。

漁業署說，將有台灣鯛每日限量買一送一活動，還有消費滿1500元就送2020年魚類圖鑑月曆，數量有限送完為止。