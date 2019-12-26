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繼續延 溫泉券、夜市券延到明年2月底

2019-12-26 16:22聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

今年因為有了溫泉券補助，溫泉業整體業績比去年多了兩成多。本報資料照片
今年因為有了溫泉券補助，溫泉業整體業績比去年多了兩成多。本報資料照片
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為刺激國旅，交通部觀光局9月推出「擴大國旅秋冬補助計畫」與200元夜市抵用券，本月初宣布延長至1月底，交通部長林佳龍今天表示，由於國旅補助延長到一月底，將下來就要過年了，因此夜市券、溫泉券，都將延長至明年2月29日，讓大家都有緩衝期。

觀光局表示，只要民眾在108年11月1日到109年2月29日，使用秋冬補助住宿，除了可有新台幣1000元補助外，還可以拿到溫泉券。

國旅補助夜市抵用券溫泉

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