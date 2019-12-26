FRC競賽參賽者增 高中師盼大學特殊選才看見他們

中部科學園區管理局今天舉行記者會，宣布他們拿下明年FRC世界機器人競賽區域賽主辦權，是此項比賽首次在台灣舉辦。國內已有超過2000個高中職生參與過這項比賽。現場有多名高中校長呼籲科技部支持教育部的特殊選才計畫，讓更多參賽學生循該管道進大學。

科技部次長許有進出席記者會表示，FRC世界機器人競賽參賽者是全球高中職學生，是目前最接近工業等級的高階機器人競賽。中科代表台灣首度取得區域賽主辦權，讓國內隊伍不必舟車勞頓，也能拓展國內學生的國際視野。

中科管理局局長許茂新說，國內FRC團隊三年內由三隊成長到30隊，累計超過2000個學員參加，希望本次競賽也能洞悉智慧機器人的發展趨勢，為台灣人才和產業開拓先機。

南科實中等校校長出席記者會，他們指出已有參加FRC的學生特殊選才錄取大學，呼籲陳良基支持教育部推動特殊選才入學。陳良基說他當然支持，這是很好的途徑。

特殊選才107學年正式納入大學升學管道，申請者得不憑學測、指考成績上大學。教育部日前公告，109學年全國名額占比為1.5%、約1500人；大學若要申請特殊選才名額，需提案說明申請原因、學生入學後的輔導措施等，高教司收件後，再交由外部委員審查。

陳良基也是台大電機系教授，他說，大學老師選才，也希望找到對自身研究感興趣的學生。他鼓勵高中多辦理FRC這樣的專業社團，協助高中生動手做、多方探索，從中找到適合自己的領域。