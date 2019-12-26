防偽藥非法醫材 台中榮總區塊鏈運用醫療智慧物流

國內曾發生偽藥、非法醫材流入市面情況，未來可能改觀。由艾旺科技與資策會協助台中榮民總醫院及亞培公司導入區塊鏈技術運用於醫療智慧物流，與智能合約技術，解決醫材運送品質、醫材生產履歷追蹤與追溯問題，落實醫療器材源頭管理及品質安全，避免偽藥、非法醫材混入。

區塊鏈是一種公眾電子記帳資料庫，每一筆區塊鏈資料都分別儲存在不同的雲端節點，一旦寫入就不可以改動，確保網路信任與資料價值。

現行台中榮民總醫院以電子方式發出訂單後，供應商、物流商都以紙本單據作業，耗費大量人力時間於確認訂單、彙整單據、人工結算，需投入大量人力時間、無法避免錯誤、不符合環保減紙趨勢。

台中榮總院長許惠恒說，艾旺科技與資策會協助台中榮民總醫院及亞培公司導入區塊鏈技術運用於醫療智慧物流，與智能合約技術，歷經超過一年努力，完成訂單及交貨結算快速準確、供應鏈即時資訊、建立醫療器材追蹤追溯機制、確保運送品質等應用，達到訂購、生產、運送、交貨零失誤目標。

台中榮民總醫院從「智慧物流區塊鏈平台」發出用藥等訂單，供應商、物流商可立即接獲訂購資訊，節省人力、時間、與紙張，供應商也可即時確認醫療物資，避免偽藥等流入，提升醫療品質與確保病人安全；智慧物流區塊鏈平台也提供醫療器材追蹤追溯機制，利用區塊鏈智能合約記錄生產、交易、移轉與運輸歷程，防止非法醫材流入醫院。