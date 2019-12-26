親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

虎航函館飛台灣上演「大怒神」！空服員被拋飛

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

不平靜的聖誕節。有民眾在網路上爆料，昨天台灣虎航IT-237航班從函館起飛遭遇亂流，機上多次上演「大怒神」，全員多次屁股飛離椅座，甚至有兩名空服員執勤中被拋飛，嚴重撞擊導致腳踝疑似骨折。對此，台灣虎航說，起飛後遇晴空亂流，已陪同員工及乘客就醫，並依規定通報相關單位調查。

有網友在臉書私密社團「走吧！來去日本旅遊、自由行！」指出，昨天搭乘虎航IT-237航班彷彿在坐大怒神、自由落體，回到台灣仍餘悸猶存。

該網友說，該航班先是出發繞行數圈後廣播飛機機械故障，再開回檢修，延誤一小時，全員忐忑機上等侯。起飛兩小時後上演多次嚴重搖晃、上下震盪、出現大量怪聲音，瞬間全員多次屁股飛離椅座、物品散落。

數位旅客飛起撞破、撞凹飛機頂部多處，從空中摔下後受傷、燈管故障，多處天花板頂部裂開變型、頭上行李箱滴水，警示聲、尖叫聲、小孩哭聲四起。

該網友說，此時突然有廣播說需要醫護支援，因為四名空服員中有兩人執勤中被拋飛、嚴重撞擊，致腳踝疑似骨折、腫脹、無法行走。另一名背部嚴重挫傷、流血，滿地廚餘、餐具、掉落物。空服員們下半身都被廚餘濺得非常狼狽，緊急廣播取消茶水、咖啡等服務。驚險撐到落地後，掌聲響起，輪椅緊急接走受傷旅客，空服員也被送醫治療。

另外，臉書粉絲團「背包機酒的世界周報」亦提及，該航班航班在飛航中卻遇到持續大約六到七分鐘的重度亂流。站立工作的空服組員飛到天花板後下摔。

對此，虎航表示，昨天IT-237航班原預定中午12時20分自函館機場起飛，下午4時抵達台灣桃園機場。於日本當地時間中午12時34分後推滑行後，因發動機訊號異常滑回進行檢修後測試正常，於下午2時04分第二次關艙後推，於2時16分起飛。

虎航說，該航機巡航至日本九州上空時，安全帶燈亮後隨即遭遇強烈晴空亂流。因事發突然，部分旅客及客艙組員因應不及，未能即時就坐繫上安全帶而受傷。待氣流較穩定後，客艙組員逐一巡視並確認乘客的情況，有一名乘客反應背部不適，客艙組員即廣播尋求機上醫護背景人員協助處理，並由駕艙組員以電報通知，協助安排落地後就醫事宜。

虎航說，該航班於下午5時27分正常落地，5時35分開艙門後，由台虎員工登機慰問，並安排輪椅陪同該位反應不適之乘客及兩位客艙組員，於機場壢新醫院就醫檢查，該名旅客於就醫後已自行返家靜養。

虎航說，已依規定通報相關單位，後續事件調查及相關消息發布，將配合民用航空法及運輸事故調查法等相關規範，統一由權責單位發布。

台灣虎航示意圖。聯合報系資料照片
台灣虎航示意圖。聯合報系資料照片
分享

台灣虎航空服員

延伸閱讀

教宗耶誕文告 求上帝軟化「硬冷私心」

川普一家佛州慶耶誕 避談是否為政敵禱告

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

虎航興櫃第2天股價翻黑 盤中跌幅逾10%

華航小金雞 虎航登興櫃

廉航首家／台灣虎航下周一41元登興櫃

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫

2019-12-26 14:49

他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用

2019-12-26 14:34

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00

越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國

2019-12-26 15:25

影／「天狗食日」日偏食 台中各地觀測清楚

2019-12-26 15:05

秋冬補助溫泉券延長至109年2月 夜市券擬比照

2019-12-26 15:00

重返野百合聖地 環團爭取呼吸自由

2019-12-26 14:44

注意！3類新制2020元旦上路

2019-12-26 14:25

膝關節痛腫2周以上 當心類風濕性關節炎

2019-12-26 14:24

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 14:22

彭政閔持續深耕棒球運動 12/28舉辦首場自傳簽書會！

2019-12-26 14:05

影／南韓江原道連接桃園直飛航班首發

2019-12-26 13:31

遠航員工陳情盼復飛 民航局：嚴謹審酌中

2019-12-26 13:04

1月20日~29日北市計程車實施春節加成 一律照表收費

2019-12-26 12:21

王功吃鮮蚵訪景點打卡 西濱中部路段暢通

2019-12-26 12:17

西濱公路減碳奪國際獎 女性工程師功不可沒

2019-12-26 12:16

精準對抗超級細菌 長庚、央大用AI開發出預測模型

2019-12-26 12:14

場面拉風？人夫曬最狂「四輪車聚照」 網笑翻：全部哭起來爸爸就跑光

2019-12-26 12:00

吸藥不確實 半數肺阻塞患者方式不正確療效打折

2019-12-26 11:41

紫錐花萃取物抗病毒 可開發保健產品

2019-12-26 11:37

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

關節紅腫熱痛持續兩周以上 小心得了這個棘手疾病

2019-12-26 11:20

影／串起客運環島網！ 北花客運「回遊號」超美亮相

2019-12-26 11:20

老農津貼調高 明年上半年農業新制照過來

2019-12-26 11:18

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

台鐵攜手氣象局優化地震速報系統 明年11月完成

2019-12-26 10:32

台灣鯛收購被批花生收購翻版 嘉縣養殖漁民繳交不熱烈

2019-12-26 10:07

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 10:07

氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

2019-12-26 09:40

北東午後降雨機率提高 晚起氣溫明顯下降

2019-12-26 09:36

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05

彭啟明：跨年夜東北風南下 看曙光恐怕要碰運氣

2019-12-26 07:28

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

2019-12-26 00:24

檢出非洲豬瘟 「越南豬肝醬」罐頭年底須回收畢

2019-12-26 00:22

蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」

2019-12-26 00:22

搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張訂位

2019-12-26 00:20
看更多

熱門文章

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟

2019-12-25 21:05

阿嬤的味道回來了 明星花露水109年1月復出飄香

2019-12-25 19:26

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00

氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

2019-12-26 09:40

玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請

2019-12-25 15:52

影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

2019-12-26 00:24

蘇花安過了！可行性研究12月20日核定

2019-12-25 21:21

媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！

2019-12-25 20:47

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻

2019-12-26 11:01

「姐姐」謝金燕電眼妝加蕾絲口罩 性感爆表粉絲狂掃貨

2019-12-25 20:33

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎

2019-12-25 21:26

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 10:07

影／被釣中開始暴走！ 劍魚險刺中一旁潛水客

2019-12-26 08:24

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

冬天喝太多咖啡手腳冰冷？ 專家：助利尿會帶走熱量

2019-12-25 15:42

少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！

2019-12-25 16:45

台61線桃園區間測速 元旦起開罰

2019-12-25 23:22

每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺　

2019-12-26 00:00

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀

2019-12-25 19:42

影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速

2019-12-25 14:18

蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」

2019-12-26 00:22

「我真的能得到那麼多愛嗎？」在鬼怪之後，孔劉訴說著自己的脆弱時刻

2019-12-25 15:50

日本高速公路業者進軍台灣 清水休息站賣壽司拉麵

2019-12-25 19:19

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張訂位

2019-12-26 00:20

蘇花改提前通車 「測試春節疏運」

2019-12-26 00:16

蘇花改通車 蘇澳至花蓮距離變短省近1小時

2019-12-25 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top