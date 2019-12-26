耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

不平靜的聖誕節。有民眾在網路上爆料，昨天台灣虎航IT-237航班從函館起飛遭遇亂流，機上多次上演「大怒神」，全員多次屁股飛離椅座，甚至有兩名空服員執勤中被拋飛，嚴重撞擊導致腳踝疑似骨折。對此，台灣虎航說，起飛後遇晴空亂流，已陪同員工及乘客就醫，並依規定通報相關單位調查。

有網友在臉書私密社團「走吧！來去日本旅遊、自由行！」指出，昨天搭乘虎航IT-237航班彷彿在坐大怒神、自由落體，回到台灣仍餘悸猶存。

該網友說，該航班先是出發繞行數圈後廣播飛機機械故障，再開回檢修，延誤一小時，全員忐忑機上等侯。起飛兩小時後上演多次嚴重搖晃、上下震盪、出現大量怪聲音，瞬間全員多次屁股飛離椅座、物品散落。

數位旅客飛起撞破、撞凹飛機頂部多處，從空中摔下後受傷、燈管故障，多處天花板頂部裂開變型、頭上行李箱滴水，警示聲、尖叫聲、小孩哭聲四起。

該網友說，此時突然有廣播說需要醫護支援，因為四名空服員中有兩人執勤中被拋飛、嚴重撞擊，致腳踝疑似骨折、腫脹、無法行走。另一名背部嚴重挫傷、流血，滿地廚餘、餐具、掉落物。空服員們下半身都被廚餘濺得非常狼狽，緊急廣播取消茶水、咖啡等服務。驚險撐到落地後，掌聲響起，輪椅緊急接走受傷旅客，空服員也被送醫治療。

另外，臉書粉絲團「背包機酒的世界周報」亦提及，該航班航班在飛航中卻遇到持續大約六到七分鐘的重度亂流。站立工作的空服組員飛到天花板後下摔。

對此，虎航表示，昨天IT-237航班原預定中午12時20分自函館機場起飛，下午4時抵達台灣桃園機場。於日本當地時間中午12時34分後推滑行後，因發動機訊號異常滑回進行檢修後測試正常，於下午2時04分第二次關艙後推，於2時16分起飛。

虎航說，該航機巡航至日本九州上空時，安全帶燈亮後隨即遭遇強烈晴空亂流。因事發突然，部分旅客及客艙組員因應不及，未能即時就坐繫上安全帶而受傷。待氣流較穩定後，客艙組員逐一巡視並確認乘客的情況，有一名乘客反應背部不適，客艙組員即廣播尋求機上醫護背景人員協助處理，並由駕艙組員以電報通知，協助安排落地後就醫事宜。

虎航說，該航班於下午5時27分正常落地，5時35分開艙門後，由台虎員工登機慰問，並安排輪椅陪同該位反應不適之乘客及兩位客艙組員，於機場壢新醫院就醫檢查，該名旅客於就醫後已自行返家靜養。