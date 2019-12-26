影／「天狗食日」日偏食 台中各地觀測清楚

相關新聞
耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛2019-12-26 15:18
猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫2019-12-26 14:49
他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用2019-12-26 14:34
直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生2019-12-26 14:16
氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度2019-12-26 11:25
國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包2019-12-26 11:00
越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國2019-12-26 15:25
秋冬補助溫泉券延長至109年2月 夜市券擬比照2019-12-26 15:00
重返野百合聖地 環團爭取呼吸自由2019-12-26 14:44
注意！3類新制2020元旦上路2019-12-26 14:25
膝關節痛腫2周以上 當心類風濕性關節炎2019-12-26 14:24
郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路2019-12-26 14:22
彭政閔持續深耕棒球運動 12/28舉辦首場自傳簽書會！2019-12-26 14:05
影／南韓江原道連接桃園直飛航班首發2019-12-26 13:31
遠航員工陳情盼復飛 民航局：嚴謹審酌中2019-12-26 13:04
1月20日~29日北市計程車實施春節加成 一律照表收費2019-12-26 12:21
王功吃鮮蚵訪景點打卡 西濱中部路段暢通2019-12-26 12:17
西濱公路減碳奪國際獎 女性工程師功不可沒2019-12-26 12:16
精準對抗超級細菌 長庚、央大用AI開發出預測模型2019-12-26 12:14
場面拉風？人夫曬最狂「四輪車聚照」 網笑翻：全部哭起來爸爸就跑光2019-12-26 12:00
吸藥不確實 半數肺阻塞患者方式不正確療效打折2019-12-26 11:41
紫錐花萃取物抗病毒 可開發保健產品2019-12-26 11:37
人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油2019-12-26 11:27
關節紅腫熱痛持續兩周以上 小心得了這個棘手疾病2019-12-26 11:20
影／串起客運環島網！ 北花客運「回遊號」超美亮相2019-12-26 11:20
老農津貼調高 明年上半年農業新制照過來2019-12-26 11:18
郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路2019-12-26 10:50
台鐵攜手氣象局優化地震速報系統 明年11月完成2019-12-26 10:32
台灣鯛收購被批花生收購翻版 嘉縣養殖漁民繳交不熱烈2019-12-26 10:07
紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶2019-12-26 10:07
氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到2019-12-26 09:40
北東午後降雨機率提高 晚起氣溫明顯下降2019-12-26 09:36
雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣2019-12-26 08:05
彭啟明：跨年夜東北風南下 看曙光恐怕要碰運氣2019-12-26 07:28
傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度2019-12-26 07:18
蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂2019-12-26 00:24
檢出非洲豬瘟 「越南豬肝醬」罐頭年底須回收畢2019-12-26 00:22
蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」2019-12-26 00:22
搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張訂位2019-12-26 00:20
熱門文章
傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度2019-12-26 07:18
遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟2019-12-25 21:05
阿嬤的味道回來了 明星花露水109年1月復出飄香2019-12-25 19:26
郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路2019-12-26 10:50
氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度2019-12-26 11:25
雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」2019-12-26 08:56
台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月2019-12-26 09:00
國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包2019-12-26 11:00
氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到2019-12-26 09:40
玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請2019-12-25 15:52
影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線2019-12-25 17:31
人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油2019-12-26 11:27
松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底2019-12-25 19:12
蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂2019-12-26 00:24
蘇花安過了！可行性研究12月20日核定2019-12-25 21:21
媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！2019-12-25 20:47
10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐2019-12-25 18:40
女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻2019-12-26 11:01
「姐姐」謝金燕電眼妝加蕾絲口罩 性感爆表粉絲狂掃貨2019-12-25 20:33
蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住2019-12-25 16:21
怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎2019-12-25 21:26
吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一2019-12-25 17:03
直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生2019-12-26 14:16
紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶2019-12-26 10:07
影／被釣中開始暴走！ 劍魚險刺中一旁潛水客2019-12-26 08:24
雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣2019-12-26 08:05
星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣2019-12-25 17:14
冬天喝太多咖啡手腳冰冷？ 專家：助利尿會帶走熱量2019-12-25 15:42
少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！2019-12-25 16:45
台61線桃園區間測速 元旦起開罰2019-12-25 23:22
每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺2019-12-26 00:00
台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀2019-12-25 19:42
影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速2019-12-25 14:18
蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」2019-12-26 00:22
「我真的能得到那麼多愛嗎？」在鬼怪之後，孔劉訴說著自己的脆弱時刻2019-12-25 15:50
日本高速公路業者進軍台灣 清水休息站賣壽司拉麵2019-12-25 19:19
耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛2019-12-26 15:18
搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張訂位2019-12-26 00:20
蘇花改提前通車 「測試春節疏運」2019-12-26 00:16
蘇花改通車 蘇澳至花蓮距離變短省近1小時2019-12-25 20:26
留言