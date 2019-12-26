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虎航函館飛台灣上演「大怒神」！空服員被拋飛

影／「天狗食日」日偏食 台中各地觀測清楚

2019-12-26 15:05聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

今天中午全台各地都能看到「天狗食日」日環食現象發生，台灣雖不在環食帶上，仍可見不同程度的日偏食。今天台中天氣晴朗，市區各地都能看到清楚日偏食影像，國立自然科學博物館也有相關觀測活動。

記者在台中市政府用肉眼就能看見，透過手機拍攝也很清楚。

今天台中天氣晴朗，市區各地都能看到清楚日偏食影像。記者喻文玟／攝影
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台中市博物館

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