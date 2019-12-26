創造「有感消費」生活！刷美國運通卡優惠最高11%

針對精打細算的小資族，「有感消費」不僅是口號，更要落實在日常生活。美國運通看好商機，連續3年推出「台灣在地好店」活動，即日起至2020年7月15日，凡持任一美國運通卡於「台灣在地好店」指定商家，單筆消費滿NT$888以上，即享現金NT$100回饋，回饋比例達11%。

悠閒假日在咖啡廳度過美好午後時光，刷美國運通卡最高享NT$100現金回饋。 記者／吳致碩 攝影 分享 facebook

誰說美國運通只能在高級商店使用？從「台灣在地好店」活動出發，美國運通合作店家涵蓋全台，包括花東地區，成功打響知名度。其中網友票選熱門店家非「波赫士領地精品咖啡館」莫屬，老闆馬小姐分享，許多熟客來到店裡都會使用美國運通卡消費，加上這個優惠活動，來此享用美味咖啡及高品質餐點，度過悠閒午後時光。

台北大直的「波赫士領地」被選為網友最愛精品咖啡館。 記者／吳致碩 攝影 分享 facebook

刷美國運通卡大啖美味料理，花錢也能不手軟。 記者／吳致碩 攝影 分享 facebook

本土小吃代表「海瑞摃丸」生意極佳，新竹西門店人潮絡繹不絕，被問及有何秘訣？海瑞摃丸副總經理陳奕璇笑著說，此次攜手美國運通合作，不僅吸引大量觀光客前來用餐，店內客群更加多元，整體業績至少提升3成以上。同時為增加消費者接受度，嚴選頂級澳洲和牛、台灣雞肉為食材，推出全新「和牛摃丸」、「雞肉摃丸」品項，成功抓住消費者眼球。

「海瑞摃丸」配合不同客群需求，嚴選頂級和牛推出和牛摃丸。 圖／海瑞摃丸 提供 分享 facebook

台灣美國運通國際（股）公司董事長暨總經理郭豐賓分享，今年「台灣在地好店」活動迴響熱烈，從合作商家店數來看，2018年約有3000多間，今年突飛猛進來到4000多家，成長約30%；以商家類別來說，種類涵蓋餐飲、購物、美妝店、生活百貨、超市、車行及通訊行等，此次首度與3C影音商店合作，玩家購買高單價影音商品可享現金折抵優惠，搭配「特色小館」和「文青商店」等參與，提供更加多元的消費環境。

台灣美國運通董事長暨總經理郭豐賓看好「台灣在地好店」商機，連續3年推出廣受好評。 記者／吳致碩 攝影 分享 facebook

郭豐賓指出，美國運通深耕台灣多年，除了透過推廣「台灣在地好店」活動，維繫與在地商家關係外，也吸引更多國外旅客來台消費，再加上合作店家遍佈全台，讓生活於台灣不同城市的卡會員，都能享受同等優惠，達到聰明消費的初衷。