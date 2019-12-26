猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫

彰化26歲簡姓男子日前中午舉辦婚宴，連續猛灌數杯烈酒，豈料當晚酒醒小便時卻怎樣也尿不出來，折騰幾小時後沒改善到急診導尿才將尿液排出。衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮但斷，簡男因短時間攝取過多高濃度酒精後麻痺了神經，加上體內儲存的尿液過多，導致膀胱失去收縮作用，形成急性尿滯留。

簡男原本就不勝酒力，婚宴上喝酒很快就陣亡，約下午3點回到家後就躺在床上呼呼大睡，晚上7點酒醒想要小便卻排不出來，折騰了3個小時也沒有改善，肚子越來越脹相當難受，無計可施之下才趕快到醫院掛急診。

急診醫師透過超音波檢查出他的膀胱積了滿滿的尿液，建議馬上插尿管將尿液導出，簡男原本堅持要等到能夠自己排尿，不過腹脹難耐，最後還是接受導尿，將膀胱內超過600CC的尿液排出。

「應該是酒惹的禍！」蔡卓榮解釋，飲用酒水類的飲料後本來就會變得頻尿，不過一般只是增加到廁所解放的次數而已，像簡男這樣形成急性尿滯留，嚴重時甚至會造成腎臟積水，傷害到腎臟功能。

蔡卓榮說，急性尿滯留通常發生在男性居多，在年輕朋友身上也會看見，若自身患有攝護腺肥大、尿道狹窄、尿路結石等症狀要盡早治療，避免憋尿行為及飲用過多利尿飲品，才可減少大量尿液無法排出的情況。