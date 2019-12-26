重返野百合聖地 環團爭取呼吸自由

「解嚴超過30年，台灣呼吸自由了嗎？」台灣健康空氣行動聯盟26日重返野百合學運聖地中正紀念堂，爭取空氣的「自由、平等、民主」，呼籲當政的野百合世代政治人物，儘快召開氣候國民會議，並以其他國家為標竿，提出具體無煤期程。

呼吸自由平等民主

「台灣已經擁有了集會、結社、言論等自由，接下來更要有呼吸自由！」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，有鑑於空污對人體健康的危害甚鉅，很多人不得不戴口罩，不能自由自在的呼吸。此外，同在台灣這塊土地上，中南部的人民卻無法跟其他地方享有清淨的空氣，這是「不平等」。

葉光芃也指出，2015、2016年雲林、台中、彰化陸續通過禁煤的自治條例，然而中央卻在2018年制訂的《空氣污染防制法》中，大幅限制地方自治條例及審照權限，以及今年環保署容許中火多1成的生煤使用。葉光芃痛批，政策由中央決定，汙染卻是由地方人民承擔，這是「不民主」。

解除呼吸戒嚴

「一個人只有幾十公斤重，卻開著幾千公斤的汽車，消耗幾百萬年形成的石油，排放幾噸的二氧化碳！」台北美國學校一位高中「氣候少女」Emma表示，雖然她沒有投票權，但希望台灣的執政者重視下一代的未來，對此政府應大力發展太陽能、水力、風力等再生能源。

全教總理事長張旭政也到場支持，他說，這次他不是代表全教總，而是以個人名義站出來。他看到現今許多學校都有綠、黃、橘、紅、紫、褐紅色的「空汙旗」，以代表不同的空氣品質，當空氣品質糟糕時，孩子只能留在教室不得出來。張旭政表示，政府要留什麼給我們下一代的孩子，且看今日的作為。

台灣健康空氣行動聯盟也仿效當年野百合學運的訴求：提出「解除呼吸戒嚴、廢除能源集權、召開氣候會議、提出無煤期程」。

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